Denuncian la "chapuza" de FEVE en León y la contradicción entre ADIF y la Dirección General: "Situación delirante"

"Nos encontramos ante una situación delirante". La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) de León ha denunciado este jueves la "magnitud de la chapuza política" y las contradicciones entre ADIF y la Dirección General del Sector Ferroviario, ambos organismos dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Mientras unos dicen que el tramo urbano entre el apeadero de La Asunción y la estación de Matallana, en la Avenida Padre Isla, está excluido de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), según la Dirección General, los otros (ADIF) aseguran que su exclusión nunca fue objeto en "ningún momento del acuerdo del Consejo de Ministros" y únicamente se encuentra su explotación está en suspensión del tráfico.

Ante esta situación, derivada de sendas consultas hechas a través del Portal de Transparencia por la propia Plataforma a ADIF e Izquierda Unida a la Dirección General del Sector Ferroviario, han denunciado que "dos resoluciones administrativas de dos máximas autoridades del sector ferroviario incompatibles entre sí que demuestran la escasa colaboración entre administraciones y el desprecio hacia sus obligaciones legales en materia de transparencia".

Para la Plataforma, la magnitud de la "chapuza política" de FEVE en León "crece a medida que se investigan los 15 años de vicisitudes". Asimismo, han incidido en que seguirán recabando "cuanta información sea necesaria para arrojar luz a este expediente sobre el que tantas mentiras se han vertido".

Y es que, según han recordado, la ministra Ana Pastor en 2016 y José Luis Ábalos en 2021 se remitieron a la "supuesta exclusión" como un "freno" para solucionar la llegada de FEVE a Padre Isla e incluso este último llegó a anunciar que su nueva inclusión se llevaría a Consejo de Ministros.

Por otro lado, han agradecido la voluntad de Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la reelección en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de reunirse con el ministro Óscar Puente para resolver la vuelta de FEVE a la estación de Padre Isla, además de asegurar su compromiso para "ayudar económicamente a la resolución de este conflicto".

Asimismo, han avanzado que van a pedir reunirse, durante la precampaña y campaña electoral, con todos los candidatos para abordar esta situación que "ha provocado el mayor movimiento social en nuestra Comunidad en los últimos años".

Dicha ronda de contactos se iniciará este mismo jueves con un encuentro con el candidato de Vox, el leonés Carlos Pollán.