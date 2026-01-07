Desvelan cómo quedaría el trazado de Feve en León si el Ministerio entierra las vías: "Es malversación evidente"

Imagen de la vía desenterrada en Barcelona Plataforma en defensa de Fede de León

La plataforma en defensa de Feve, el tren de vía estrecha, ha desvelado que la intención del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de gastar "2 millones de euros" para enterrar las vías provocaría que el cercanías de ancho métrico "nunca más regrese al centro de León", ya que "no se conoce ningún caso reversible" de este tipo.

En este sentido, han considerado que la inversión para acometer esta actuación sería "malversación" y han adelantado que además de los carriles "se anularían otros elementos de señalización y seguridad instalados", haciendo que la obra de la vía tranviaria realizada por el propio Ministerio quede "arruinada e inutilizada".

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, han querido contestar a los "argumentos" de la cartera dirigida por Óscar Puente que dice que enterrar los carriles y acabar con el tren es "protegerlo" y "reversible".

En este sentido, han mostrado con "evidencias" las "funestas consecuencias de echar cemento o asfalto sobre los carriles, experimentando ya en muchas ciudades en los años 60 y 70 del pasado siglo cuando se cerraron las antiguas redes tranviarias que no se modernizaron".

Precisamente, han resaltado que ya hubo un ejemplo que se pudo ver en León allá por el 1990, cuando se taparon las vías de acceso a la refinería de aceite de Elosúa, donde existía carril tranviario instalado para facilitar el paso compatible entre trenes y vehículos en la avenida de Palencia.

"Los antiguos carriles fueron encontrados bajo el cemento y el asfalto totalmente inutilizados y macizados por el material de obra, quedando ya solo útiles como recuerdo de aquel acceso a la factoría", han recordado.

Imagen de las vías desenterradas en Barcelona Plataforma en defensa de Fede de León

Además, han precisado que "recientemente" hay otra aparición de vías tranviarias enterradas e "inservibles" en ciudades como Oviedo, Madrid, Granada, La Coruña o Sevilla.

En este sentido, han explicado que en los años 60 se enterraron por entrar los tranvías en "desuso" ante la "falta de modernización e inversión", lo que llevó a que se decidiera tapar las vías sin que "nunca llegasen a recuperarse los trazados, ni vías, ni el servicio público, perdiéndose para siempre".

Precisamente, han incidido en que hasta ahora no hay caso alguno de entierro de vías reversible y "sí que muchas ciudades vivieron momentos de cierres y clausuras como en realidad se pretende imponer en León con un lenguaje envuelto en mentiras" y que, además, está siendo "justificado por algunos políticos leoneses".

"Aquella fue la realidad por todos conocida y pone en evidencia el engaño del Ministerio, no hay nada reversible según se plantea", han insistido desde la plataforma en su escrito.

Por otro lado, han resaltado que elevar la plataforma del tranvía sería "innecesario" y haría "irrecuperable" la circulación de un tren-tram ya que subiría todo el corredor, haciendo que se "arruinase definitivamente el ferrocarril".

Imagen de las vías desenterradas en Oviedo Plataforma en defensa de Fede de León

"No consentiremos una imposición en contra de los intereses de los ciudadanos, como la expuesta unilateralmente por el Ministerio. Y más aún habiendo invertido más de 30 millones de euros sin ningún resultado y con la intención de enterrarlos", han añadido.

De esta manera, han advertido de las consecuencias que tendría para los responsables públicos que "respalden esa falsa solución". "Ya tenemos demasiada experiencia en las provisionalidades, que en León acaban siendo decisiones negativas y definitivas", han lamentado.

Han acusado igualmente al Ministerio de no tener "credibilidad ninguna", ya que tampoco "tiene plan de futuro para FEVE con la compra de los nuevos trenes que sustituyan a los actuales, de los años 60 del pasado siglo".

"Después de tapar las vías seguiría sin haber ningún plan ni compromiso presupuestario ni para la infraestructura ni el servicio", han apuntado, para acto seguido convocar a todos los ciudadanos el próximo domingo 18 de enero a las 12:30 en el apeadero de la Asunción-Universidad, donde se manifestarán en contra de tapar las vías y a favor de licitar las unidades de tren-tram "necesarias".

"Todos los leoneses somos responsables de detener esta humillación a nuestros pueblos. No hay ninguna excusa, ni tecnológica ni de seguridad, solo falta de voluntad política y querer invertir en la provincia de León", han zanjado.