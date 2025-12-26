Más de 8.200 participantes para una San Silvestre de récord en la ciudad de León

La San Silvestre Ciudad de León 2025 bate todos los récords de participación agotando las inscripciones de la prueba competitiva de 7KM con 2.300 participantes y la carrera popular de 2,5KM con más de 5.800 dorsales. Esta edición cuenta por lo tanto con más de 8.200 participantes entre los que destacan como reclamo algunos de los mejores atletas españoles del momento.

La fiesta del deporte que es la San Silvestre volverá a ser protagonista los últimos días del año en León. La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el club Sprint Atletismo León, bate esta edición el récord de participación.

La San Silvestre de este año contará con una participación de lujo, reuniendo a algunos de los mejores atletas españoles del momento, todos ellos con presencia en grandes campeonatos internacionales recientes.

Entre los nombres más destacados figura la leonesa Marta García, ganadora de la San Silvestre de León 2024, que regresa para defender su título tras un año excepcional, en el que fue séptima en la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio, además de firmar nuevas marcas históricas a nivel nacional.

Junto a ella estará Idaira Prieto, subcampeona el pasado año en León, campeona de España de 10.000 metros e internacional este año en el Europeo indoor y en el Mundial, que llega en un gran estado de forma tras participar en el Europeo de Cross donde fue la mejor española ocupando el 17º puesto.

Otra de las grandes protagonistas será Esther Guerrero, campeona de España de 1.500 metros, récord nacional de la milla y atleta olímpica en tres ediciones, que añade aún más nivel a una prueba femenina de máximo prestigio. Además, la leonesa Blanca Fernández se despedirá corriendo en León por última vez, en la temporada de su despedida como atleta profesional.

En categoría masculina, destacan nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros en pista cubierta y habitual en finales internacionales, Ibrahim Chakir, campeón de España de maratón en 2024 y olímpico en París 2024 y Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000m obstáculos y subcampeón de Europa en la misma distancia, que acaba de debutar en la distancia de maratón en Valencia con un tiempo de 2:09:07.

A ellos se suma el leonés Jorge Blanco, que este año logró la medalla de plata por equipos en el Campeonato de Europa de Ruta 2025 en Bruselas y Roberto Alaiz, que después de correr en León se irá a Kenia a preparar la maratón de Sevilla buscando la mínima para el europeo de Bir­ming­ham (Reino Unido) en agosto de 2026. Ambos aportarán el componente local a una salida de auténtico lujo.

Presentación

Como previa a la carrera San Silvestre Ciudad de León 2025, este sábado día 27, a las 19:00 horas, se celebrará una presentación oficial de los corredores de élite que tomarán la salida en esta edición. El acto tendrá lugar en el Palacio del Conde Luna y estará abierto a todo el público hasta completar aforo. Esta presentación permitirá a aficionados y seguidores del atletismo conocer de cerca a algunos de los mejores atletas españoles del momento, en una edición que contará con una participación de auténtico lujo, con numerosos deportistas que han competido recientemente en campeonatos de Europa, del Mundo y Juegos Olímpicos.

Horarios y recorrido

La San Silvestre Ciudad de León volverá a contar con tres pruebas: la Peque San Silvestre, la carrera popular y la carrera de 7 kilómetros. Todas ellas saldrán de la calle Ramón y Cajal a las 17:00, 17:15 y 17:45 horas respectivamente.

Habrá dos recorridos, uno para las pruebas de 2,5 kilómetros y otro para la de 7. Las de 2,5 km tiene el siguiente itinerario: Ramón y Cajal, plaza de Santo Domingo (i), Ordoño II, Plaza de Guzmán (i), República Argentina, calle Conde Guillén, calle Lancia, avenida de la Facultad de Veterinaria, Guzmán el Bueno (i), puente de la avenida Palencia, avenida Palencia, puente de la avenida de Palencia, avenida de Sáenz de Miera, aparcamiento del Palacio de los Deportes Urbano González.

La de 7 kilómetros recorrerá Ramón y Cajal, plaza de Santo Domingo (d), plaza de San Marcelo-Edificio de Botines, calle Ancha, plaza Puerta Obispo, calle San Lorenzo, calle Ave Maria, avenida de los Cubos, calle Carreras, plaza del Espolón, plaza Puerta Castillo, plaza Santo Martino, calle Abadía, calle Renueva, calle Suero de Quiñones, calle Juan de Badajoz, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada (giro en el sentido de la carrera por la derecha).

También Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo Domingo (d), Ordoño II, plaza de Guzmán (i), República Argentina, calle Conde Guillén, calle Lancia, avenida de la Facultad de Veterinaria, paseo de Papalaguinda, Guzmán el Bueno (i), puente de la avenida Palencia, avenida de Sáenz de Miera, parking del Palacio de los Deportes Urbano González.

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa que los cortes y desvíos de tráfico durante el domingo 28 de diciembre comenzarán a partir de las 16:30 horas en las vías afectadas para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del acto. Para ello, la Policía Local ha establecido un servicio especial de gestión, vigilancia y regulación del tráfico. Recuerdan que en el caso de la calle Ramón y Cajal, el tráfico cerrará a las 13:00 horas hasta la finalización de las pruebas.

Recogida de dorsales

Los dorsales podrán recogerse en la 6ª planta de El Corte Inglés de León (Sala de Ámbito Cultural) en los siguientes horarios:

- 27 de diciembre (sábado): de 11:00 a 19:30 horas

- 28 de diciembre (domingo): de 11:00 a 14:00 horas

Fiesta final y premios

La línea de meta estará situada en el exterior del Palacio Municipal de los Deportes Urbano González. En el interior del recinto se celebrará la fiesta final, con música en directo y la entrega de trofeos a los ganadores. El grupo La Poptelera volverá a ser el encargado de animar el cierre de la jornada desde las 17:45 horas en el interior de la instalación deportiva donde, además, habrá sorteo de regalos.