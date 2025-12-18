Papá Noel regresa a León con su mágica Cabalgaza este sábado: recorrido y cortes de tráfico

Papá Noel regresa este sábado 20 de diciembre a León y lo hará en la Cabalgaza, un gran desfile navideño organizado por Leche Gaza y el Ayuntamiento de León, que saldrá a las 19:00 horas del paseo de Papalaguinda.

Una cabalgata en la que Papá Noel estará acompañado de cientos de personajes como duendes, bailarinas, hadas, esquiadores, damas de hielo, muñecos de nieve o protagonistas de cuentos infantiles que desfilarán en seis carrozas y cinco elementos móviles.

Entre ellos destacan la carroza del propio Papá Noel, la de Frozen, la que alberga a las princesas Disney y el barco de Peter Pan. Serán en total más de 500 personas, entre organización, bailarines y gimnastas, que llevarán la magia por las calles de la capital leonesa.

El recorrido del desfile es el siguiente: Paseo de Papalaguinda, glorieta de Guzmán el Bueno, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma, glorieta de Guzmán el Bueno, para terminar de nuevo en el paseo de Papalaguinda. Finalizará aproximadamente a las 20:30 horas.

Restricciones en la circulación

La Policía Local informa de restricciones en la circulación y cortes de vía en el entorno del paseo de Papalaguinda y en el itinerario de la cabalgata a partir de las 18:00 horas del sábado 20 de diciembre.

Además, se prohibirá el estacionamiento en todo el recorrido. En el paseo de Papalaguinda desde las 23:00 horas del viernes 19 de diciembre; y en Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada y avenida Roma desde las 07:00 horas del día 20 de diciembre.