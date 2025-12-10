El Ayuntamiento de León reconoce la labor voluntaria de San Juan de Dios y Belén Arén

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante el reconocimiento a la labor voluntaria de San Juan de Dios y Belén Arén, este miércoles

El Ayuntamiento de León ha reconocido este miércoles la labor y el trabajo de aquellos que hacen una sociedad más justa, solidaria y modélica con la entrega de los reconocimientos a la Labor Voluntaria del año 2025. Un acto celebrado en el Palacio del Conde Luna de León y que ha distinguido como entidad a San Juan de Dios y como persona voluntaria a Belén Arén, fundadora de la asociación Activos y Felices.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presidido este reconocimiento y ha destacado “el ejemplo que nos transmiten los galardonados, que han sido capaces de trabajar para y por los demás sin pedir nada a cambio, dando ejemplo a toda la sociedad en la que se mueven y mostrando que todos podemos hacer algo para cambiar y mejorar el mundo, nuestro pequeño mundo y así contribuir a un cambio global que necesitamos y aplaudimos”.

José Antonio Diez ha añadido que para él como alcalde “es un verdadero honor contar en nuestra ciudad con personas como Belén y con entidades como San Juan de Dios que han desarrollado proyectos de vida y de colaboración, de dedicación, de altruismo y solidaridad, y han salvado vidas”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Vera López, ha sido la encargada de dar la bienvenida al acto en el que también se ha hecho un reconocimiento especial al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León y a la Policía Local de León por su labor voluntaria tras la DANA que el año pasado arrasó la Comunidad Valenciana.

Todos los galardonados han recibido de manos del alcalde y de la concejala de Bienestar Social una placa conmemorativa y una cesta de productos de comercio justo.

Durante el acto también se ha realizado la lectura de un manifiesto en favor del voluntariado que ha leído María del Mar Ibáñez en representación de Cáritas Diocesana, entidad galardonada el año pasado.