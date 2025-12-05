León inaugura su pista de hielo, más grande que nunca y con un amplio programa de actividades

León ha inaugurado este viernes, 5 de diciembre, su pista de hielo ice4city. Una instalación que permanecerá abierta hasta el próximo 1 de febrero y que se presenta con un completo programa de actividades que incluye campeonatos, sesiones formativas y de ocio y exhibiciones abiertas al público y a los escolares.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha sido el encargado de participar en el acto que ha tenido lugar en el parking del centro comercial Espacio León, a donde regresa la pista, junto al presidente de RFEDH, Frank González; la gerente del establecimiento comercial, María Jesús Rodríguez, y el presidente de la FDICyL, David Iriondo.

Este año la instalación es más grande que en ediciones anteriores, alcanzando los 45 x 15 metros. Durante este fin de semana también tendrán lugar dos eventos inaugurales como el Campeonato de Castilla y León y la Copa de España Open de Curling.

La Copa de España marcará la primera edición de este evento, que contará con la participación de ocho equipos mixtos, dos de ellos sobre silla de ruedas, entre los que se incluye la selección española.

Canuria ha presentado ice4city como una opción "perfecta" para disfrutar de los deportes de invierno como el patinaje sobre el hielo, el curling del más alto nivel y el hockey, pero también servirá para practicar el patinaje con sesiones libres y otras para escolares de la ciudad.

La estimación es llegar a los 10.000 asistentes y 1.200 escolares esta temporada. "Esto viene a demostrar lo que siempre reiteramos, que la ciudad de León está volcada con el deporte y con el fomento de la práctica deportiva como pilar fundamental para construir una vida saludable", ha zanjado el concejal.

El horario de apertura de las instalaciones para esta temporada navideña de 2025 y 2026 se puede consultar a continuación:

Horario

Lunes 8 de diciembre: De 11:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.

Del 9 al 19 de diciembre: De L – V de 18:00 h. a 21:00 h. S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00 h. y de 18:00 h. a 22:00 h.

Sábado 20 de diciembre: Exhibición Patinaje de 11:00 a 12:15 h. Sesiones de 12:30 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 22:00 h.

Del 21 de diciembre al 7 de enero: De L a V de 11:00 h. a 15:00 h. y 16:00 h, a 22:00 h. S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 22:00 h.

24 y 31 de diciembre: De 11:00 h. a 20:00 h.

25 de diciembre y 1 de enero: De 17:00 h. a 22:00 h.

6 de enero: De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 22:00 h.

Del 8 de enero al 1 de febrero: De L a V de 18:00 h. a 21:00 h. S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00h y de 16:00 h. a 22:00 h.

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre: Torneo Hockey Hielo U13. Sesiones de 19:00 h. a 22:00 h.