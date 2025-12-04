Un león rampante da la bienvenida a la ciudad en la nueva rotonda del Puente de los Leones

La ciudad de León estrena hoy un nuevo icono urbano: un león rampante que corona la rotonda del Puente de los Leones. La escultura, que mide 3,2 metros de alto y 2,4 metros de ancho y pesa 197 kilos, está elaborada en hierro con varillas lisas de 8 y 6 milímetros, con un acabado en chapa negra.

El autor de la obra es Fernando Ortiz, escultor natural de Puente Almuhey con taller en Almanza. Ortiz ha bautizado la pieza como 'León rampante' y es conocido por sus esculturas y estructuras luminosas que adornan Almanza cada Navidad, así como por sus trabajos en forja de hierro y varillas de acero soldadas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por Ortiz, ha supervisado esta mañana la instalación de la escultura en la nueva glorieta.

La rotonda abrió al tráfico el pasado 20 de noviembre y fue proyectada para dar solución a la gran afluencia de vehículos en la avenida Palencia, especialmente en la intersección con la avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

El Ayuntamiento señala que la rotonda no solo mejora la fluidez de la circulación, sino que también "evita los giros peligrosos y atascos" que se producían en momentos puntuales, reforzando la seguridad vial en la zona.