El Ayuntamiento de León invertirá 700.000 euros para comprar dos nuevos camiones recolectores de residuos

El Ayuntamiento de León, en la Junta de Gobierno de este viernes, ha aprobado una inversión de 699.743 euros para comprar dos nuevos camiones recolectores de residuos para avanzar con la renovación de la flota del Servicio de Limpieza con el objetivo de mejorarlo para la ciudadanía.

Los nuevos vehículos, de carga lateral y adjudicados a la empresa FFS Equipos Urbanos S.A., se suman a los incorporados el pasado mes de mayo, tres de ellos fregadoras-barredoras y otros tres camiones en los que invirtieron 1,8 millones de euros.

Desde 2019, el servicio ha invertido 5 millones de euros para renovar su flota. En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con nueve vehículos autocompactadores para contendores de carga lateral. De ellos, seis superaron los 20 años de servicio, lo que obligaba a ir sustituyéndolos para evitar las necesarias paradas de mantenimiento y reparación de averías que pueden producirse en los actuales camiones.

Las inversiones tienen como fin mejorar los medios con los que cuenta el servicio, para una mayor eficiencia tanto en la prestación del servicio como en la gestión de residuos municipales, además de un mejor cumplimiento de los objetivos medioambientales de la ciudad y de las condiciones de seguridad en las que desarrollan su labor los operarios.

Por otro lado, durante la Junta de Gobierno también se han adjudicado tres contratos para mejoras en el Auditorio Ciudad de León por un importe de 33.256,72 euros.

Con ello se proveerá a las instalaciones de materiales de iluminación, microfonía, intercomunicación y sonido necesarios y demandados para suplir alguna de las mejoras que se han propuesto. También para reponer las carencias de material en las distintas áreas.

Asimismo, dentro de las compras se contempla la adquisición de un piano analógico vertical, dos pianos digitales verticales y tres banquetas. Respecto a accesibilidad, se dotará de dos sillas de ruedas de traslado plegables.

Las obras de retirada de los arriostramientos y consolidación de la estructura de la antigua Azucarera Santa Elvira continúan adelante y lo harán, en principio, hasta el próximo mes de junio, fecha de prórroga de la ejecución de los trabajos aprobada en la Junta de Gobierno Local de este viernes.

El Ayuntamiento de León está invirtiendo 4.450.000 euros en la ejecución de esta actuación que permitirá que se puedan preservar los restos constructivos del edificio, conservando y restaurando de esta manera los elementos protegidos, las fachadas.

Con estas obras, a mayores, el Ayuntamiento de León recuperará para la ciudad un nuevo espacio y pondrá en valor una arquitectura singular del patrimonio industrial de la ciudad y la provincia de León.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado también este viernes a la empresa Aquadrive S.L. el contrato menor para realizar diversas reparaciones y mejoras en la piscina climatizada del Salvio Barrioluengo por importe de 8.736,68 euros.

La actuación servirá para reparar el canal perimetral de la piscina y la lámina de PVC, el intercambiador de placas de calentamiento, así como renovar los paneles de cloración tanto en la piscina multiusos como la de chapoteo, entre otras reparaciones y sustituciones que se harán en los equipos para asegurar un correcto funcionamiento de la instalación. Cabe recordar que recientemente el Ayuntamiento de León también ha dado luz verde a una inversión de 220.000 euros.

Con ello, el Consistorio de la ciudad pretende mejorar las instalaciones deportivas resolviendo las deficiencias actuales que presenta en concreto esta infraestructura y dando respuesta con ello a las demandas de sus usuarios.