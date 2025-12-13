El Ayuntamiento de León lo confirma: ayudas de 500 euros por hijo para fomentar la natalidad

El Ayuntamiento de León ha publicado la convocatoria de las ayudas de pago único destinadas al fomento de la natalidad para el período 2025/2026, con una dotación total de 100.000 euros.

Cada familia que cumpla los requisitos podrá recibir 500 euros por hijo nacido o adoptado durante este periodo.

Para acceder a la subvención, los ingresos brutos de la unidad familiar deben ser iguales o inferiores a 4,5 veces el IPREM vigente.

La iniciativa municipal está dirigida a apoyar a las familias, incentivar la natalidad y contribuir a fijar población en el municipio.

Estas ayudas se concederán por nacimientos o adopciones ocurridos entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

Las solicitudes se podrán presentar desde este lunes 15 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 para los nacimientos o adopciones de 2025, y hasta el 30 de septiembre de 2026 para los nacimientos o adopciones ocurridos desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 1 de septiembre de 2026.

Requisitos

Podrán beneficiarse de la ayuda los progenitores o adoptantes del niño o niña, siempre que figuren en el libro de familia o documento equivalente y que al menos uno de los progenitores esté empadronado en León con al menos un año de antigüedad antes del nacimiento o adopción.

Además, el recién nacido debe estar empadronado en el domicilio familiar.

La convocatoria contempla también diferentes situaciones familiares, como familias monoparentales o casos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de León y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).