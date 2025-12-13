El Ayuntamiento de León lo confirma: ayudas de 500 euros por hijo para fomentar la natalidad
Estas ayudas se concederán por nacimientos o adopciones ocurridos entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.
El Ayuntamiento de León ha publicado la convocatoria de las ayudas de pago único destinadas al fomento de la natalidad para el período 2025/2026, con una dotación total de 100.000 euros.
Cada familia que cumpla los requisitos podrá recibir 500 euros por hijo nacido o adoptado durante este periodo.
Para acceder a la subvención, los ingresos brutos de la unidad familiar deben ser iguales o inferiores a 4,5 veces el IPREM vigente.
La iniciativa municipal está dirigida a apoyar a las familias, incentivar la natalidad y contribuir a fijar población en el municipio.
Las solicitudes se podrán presentar desde este lunes 15 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 para los nacimientos o adopciones de 2025, y hasta el 30 de septiembre de 2026 para los nacimientos o adopciones ocurridos desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 1 de septiembre de 2026.
Requisitos
Podrán beneficiarse de la ayuda los progenitores o adoptantes del niño o niña, siempre que figuren en el libro de familia o documento equivalente y que al menos uno de los progenitores esté empadronado en León con al menos un año de antigüedad antes del nacimiento o adopción.
Además, el recién nacido debe estar empadronado en el domicilio familiar.
La convocatoria contempla también diferentes situaciones familiares, como familias monoparentales o casos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores.
Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de León y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).