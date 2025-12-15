Ayuntamiento de León y Junta acuerdan destinar 2 millones anuales para obras de mejora en los colegios

Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León han suscrito este lunes un protocolo de colaboración que propiciará una mejora sustancial en beneficio en los próximos años para más de 4.500 alumnos de los colegios públicos de Infantil y Primaria de la capital de esta provincia.

Los encargados de firmar el acuerdo han sido el propio presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, José Antonio Diez. El documento acuerda destinar 2 millones de euros al año para obras en los colegios de la ciudad.

La colaboración establece un marco de actuación conjunta entre Junta y Ayuntamiento para analizar las necesidades de los centros, coordinar intervenciones, fijar prioridades y programar de forma anual las actuaciones de mejora y mantenimiento de los colegios públicos de la capital leonesa, con el fin de garantizar las mejores condiciones educativas.

Con el acuerdo, el Ejecutivo autonómico "reafirma y da continuidad a su compromiso de dotar a León de infraestructuras educativas de calidad", según han destacado en un comunicado, y han recordado que el Gobierno de Castilla y León, desde 2019, ha desarrollado obras en centros educativos de la capital, tanto en educación Primaria e Infantil como en Secundaria.

Entre las actuaciones están incluidas obras de mejora y de nueva construcción, como el caso de la envolvente del instituto Padre Isla, ya acabada, o el Polideportivo de Renueva y el Conservatorio de Música, que se están ejecutando en estos momentos.

El esfuerzo inversor seguirá con nuevas actuaciones, también en el ámbito universitario, como las previstas para el nuevo edificio del Grado de Medicina.

Durante la intervención, Mañueco ha destacado que el acuerdo está enmarcado dentro de la "apuesta" de la Junta por ofrecer una "educación excelente, con la máxima calidad y equidad en todas las provincias y municipios de la Comunidad, tanto en el medio urbano como en el rural, en centros públicos y concertados y en todas las etapas educativas, desde la escolar hasta la universitaria".

Por otro lado, ha subrayado que la Comunidad dispone en la actualidad del "mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo", recordando además que durante esta legislatura se ha conseguido un "hito" con la implantación pública gratuita desde los 0 hasta los 16 años.

Al mismo tiempo, ha resaltado que la Junta ha consolidado también ayudas que permiten a las familias ahorrar 3.000 euros anuales por alumno, se han "mejorado" las condiciones laborales de los profesionales educativos con medidas como la bajada de ratios y se ha desarrollado un "importante esfuerzo inversor" en infraestructuras y equipamientos educativos, a lo que dará continuidad estos próximos años.

Por último, ha ensalzado la educación como un "pilar fundamental" del desarrollo y el mejor legado para las generaciones futuras, garantizando además que la Junta "continuará impulsando una educación de primera calidad en León y en el conjunto de la Comunidad".

La Junta de Castilla y León efectuará anualmente la inversión para una programación de obras de reforma, mejora y sustitución, mientras que el Ayuntamiento programará y llevará a cabo cada año las correspondientes actuaciones de mantenimiento de los colegios.

Asimismo, constituirán una comisión de seguimiento integrada por dos miembros en representación de la Comunidad y otros dos del Consistorio, a la que le corresponderá velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este protocolo, impulsar la adopción de medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por las partes, y resolución de incidencias y controversias.