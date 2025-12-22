Exposiciones, talleres y visitas guiadas: el Palacín de León ofrece un completo programa de actividades de Navidad

La programación del Palacín continúa activa durante las fiestas de Navidad con varias propuestas dirigidas a todos los públicos en el marco de la muestra Expositivos 25. Por un lado, la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de este certamen: ‘Las cuatro estaciones del Tajogaite en treinta y seis vistas’ de Eduardo Nave, ‘Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve’ de Filippo Poli, ‘Donde estamos nosotros’ de Azul G. Vargas e ‘Igual que nunca’ de Víctor Justel. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero.

Por otra parte, el programa de Navidad con actividades educativas, gratuitas, en torno a las exposiciones dirigidas a niños y niñas de 8 a 13 años. Así, los sábados 27 de diciembre y 3 de enero se celebrará el Taller de Lightpainting, una edición especial de Navidad con 12 plazas por taller. Abordará la introducción a la fotografía, la luz y la velocidad y los participantes aprenderán la técnica que ya utilizaba Picasso y crearán obras ambientadas en la Navidad, con resultados muy sorprendentes.

Y el 24 de enero, habrá un taller de retrato e iluminación ‘Transformando la realidad’, con 12 plazas. Estos talleres se desarrollarán de 11:00 a 14:00 horas.

Para participar en estos talleres, es imprescindible inscripción, 10 días antes del inicio de la actividad. La reserva de plaza se realizará por riguroso orden. Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026. No está permitido repetir sesión.

Visitas guiadas y comentadas

Por otro lado, para los domingos 28 de diciembre y 4 y 11 de enero a las 12:00 horas están programadas visitas comentadas sobre las muestras integradas en Expositivos 25, dirigidas al público general. Para participar en esa actividad no es necesaria inscripción previa.

Asimismo, de martes a viernes, durante los meses de diciembre y enero, se celebran recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones. En este caso es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652 047 598.

Horario del Palacín

Durante las fiestas de Navidad, el Palacín permanecerá cerrado los días 24, 25, y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Su horario, con entrada gratuita, de martes a domingo es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los lunes está cerrado.