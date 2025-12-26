El Euromillones deja un premio de miles de euros en León
El boleto premiado fue adquirido la Administración de Loterías número 4 de la capital leonesa, situada en la calle Santa Clara, número 2.
Más información: La suerte sonríe a León: la Bonoloto deja un importante premio con miles de euros
Noticias relacionadas
El sorteo de Euromillones de este sábado ha dejado un premio de Segunda Categoría (5+1) en la ciudad de León. Concretamente, un acertante ha ganado un premio de 73.045,24 euros con un boleto que fue adquirido la Administración de Loterías número 4 de la capital leonesa, situada en la calle Santa Clara, número 2.
De Primera Categoría ha existido un único boleto acertante, en la localidad gipuzcoana de Mondragón, con el que un único acertante ha ganado 54.026.007,00 euros. El boleto acertante de El Millón, por su parte, ha sido validado en la ciudad de Málaga.