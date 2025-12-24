Herida una joven de 31 años en una colisión entre dos vehículos en León
La víctima fue trasladada en la ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.
Más información: Hospitalizado un motorista herido en un accidente de tráfico en Laguna de Duero
Noticias relacionadas
Una joven de 31 años de edad resultó herida este miércoles como consecuencia de la colisión entre dos turismos a la altura del número 15 de la avenida Asturias de la ciudad de León.
Según informaron fuentes del 112 Castilla y León, la sala de operaciones recibió una llamada a las 14:37 horas en la que se alertaba de lo ocurrido, por lo que se dio aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.
Una vez en el lugar, los servicios sanitarios atendieron a la persona herida, una joven de 31 años, que posteriormente fue trasladada en la ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de León.