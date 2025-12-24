Así se llevaron las amigas de lo ajeno nueve pares de gafas valorados en casi 1.200 € de un comercio de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la tarde del pasado 22 de diciembre, a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto, como han informado fuentes policiales.

Fue sobre las 20.00 horas de este miércoles, 23 de diciembre, cuando la Policía Nacional era comisionada para acudir a un establecimiento comercial de la ciudad, tras el aviso del vigilante de seguridad que mantenía retenidas a dos mujeres por el presunto hurto.

A la llegada de los agentes, el vigilante informó que había observado a estas mujeres introduciendo productos en una bolsa que portaban que no pertenecía al comercio.

Tras ello, abandonaron el establecimiento sin abonar los artículos y sin activar los sistemas de alarma.

El vigilante las interceptó y retuvo hasta la llegada de los agentes, comprobando que la bolsa estaba forrada con papel de aluminio para evitar la detección por los arcos de seguridad.

Tras verificar los hechos, los agentes procedieron a la detención de ambas mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto y fueron trasladadas a dependencias policiales.

Los productos recuperados, nueve pares de gafas valorados en 1.190,69 euros, quedaron depositados a disposición del establecimiento, que ha sido informado de que podrían ser requeridos por la autoridad judicial competente.

Las detenidas han sido puestas a disposición judicial determinando su libertad.