Hospitalizado un motorista herido en un accidente de tráfico en Laguna de Duero
La víctima ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital Río Hortega de Valladolid.
Un motorista de 48 años ha sido hospitalizado este miércoles tras resultar herido en un accidente de tráfico en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Los hechos tuvieron lugar a las 13:05 horas en la carretera N-601, kilómetro 179, dirección Madrid.
El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Laguna y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar. La víctima ha sido finalmente trasladada en la ambulancia al hospital Río Hortega de Valladolid.