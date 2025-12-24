Tres meses de pesadilla para un bar de Valladolid: detenido tras pintar insultos o esvásticas en la fachada

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de acoso contra la libertad de las personas y otro de daños, tras una serie de hechos continuados cometidos durante varios meses contra una mujer, su pareja y el entorno familiar de esta, como ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2025. Fue por aquel entonces cuando una mujer denunció la aparición de diversas pintadas ofensivas en la fachada del bar que regenta junto a su pareja.

Las pintadas, realizadas con spray, incluían dos estrellas de Israel, una esvástica y un insulto de gran tamaño.

La denunciante señaló entonces a un examino suyo como posible autor, indicando que desde hacía tiempo mostraba comportamientos obsesivos hacia ella, con múltiples llamadas y mensajes que la obligaron a bloquearle en el teléfono y redes sociales.

La mujer también refirió que el sospechoso había intentado chantajearla y le reclamaba cantidades económicas superiores a una deuda previamente acordada, llegando incluso a enviarle burofax con exigencias de pago.

Asimismo, mencionó que entre el 24 y el 25 de agosto su vehículo apareció con los cuatro neumáticos pinchados, hecho que no llegó a denunciar en su momento.

El 27 de octubre de 2025, su pareja presentó una nueva denuncia por pintadas en la fachada del mismo establecimiento, señalando igualmente al mismo individuo.

En su declaración manifestó que este varón vigilaba y seguía a su novia, conocedor de su domicilio, lugar de trabajo y del domicilio de su madre, donde había sido visto merodeando.

Añadió que su pareja temía que pudiera causarle un daño grave, ya que el sospechoso le había confesado padecer un trastorno obsesivo-compulsivo y había sido militar.

El 4 de noviembre de 2025, la mujer denunció nuevamente daños en su vehículo, que presentaba las dos ruedas del lado izquierdo rajadas con un objeto punzante. Relacionó estos hechos con los anteriores y con la misma persona.

El 14 de noviembre de 2025, el hermano de la denunciante informó de nuevas pintadas con spray en la fachada del domicilio de su madre, ampliando así el alcance de los ataques al entorno familiar de la víctima.

Finalmente, el 8 de diciembre de 2025, la mujer denunció otra serie de pintadas en su establecimiento, consistentes en un insulto y símbolos similares a los ya descritos. En esta ocasión aportó una imagen captada por la videocámara del local.

Detención

Tras diversas gestiones de investigación, en las que se comprobaron que la frecuencia de los ataques muestra una cadencia cada vez más corta, lo que refuerza el carácter persistente y acosador de la conducta y el mismo modos operando: pintadas ofensivas y rajado de neumáticos, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar al presunto autor, procediendo a su detención a primera hora de la tarde del día 22.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto en libertad tras informar a la autoridad judicial de lo actuado y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.