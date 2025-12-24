De compartir coche con una plataforma a ser cazado con varias drogas: a la cárcel un joven de 22 años en Zamora

Material intervenido por la Guardia Civil tras la detención del joven de 22 años en Zamora. Fotografía: Guardia Civil de Zamora.

La Guardia Civil de Zamora ha identificado y detenido a un joven de 22 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, ha sido enviado a prisión preventiva en la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, por el Juzgado de Benavente, que se ha hecho cargo de la causa.

Fue en la tarde de este lunes cuando se recibía una llamada desde el área de servicio de Quintanilla de Urz-Zamora, donde un conductor indicaba que había cogido a varias personas a través de una plataforma de coche compartido con recogida y traslado de viajeros, comunicando que estaba teniendo problemas con uno de ellos.

La plataforma conecta conductores con asientos libres en sus viajes con pasajeros que necesitan ir al mismo destino, permitiéndoles compartir gastos, que en este caso compartían cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

Este viajero, según el alertante y conductor del vehículo, podría encontrarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia y parecía encontrarse en un estado “incontrolable”, indicando que no sabía la identidad real de la persona, ya que se había identificado de manera fraudulenta en la plataforma, habiéndose identificado para este viaje con otro nombre.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Benavente. A su llegada, identificaron al joven. Entre sus pertenencias se le localizaron diferentes sustancias y pastillas de éxtasis, ketamina, Tusi (ketamina con MDMA) y metanfetamina.

Fueron verificadas con reactivos arrojando resultado positivo, así como un bote que, según el detenido, se trataría de Mescalina.

Una vez valorado lo hallado en la intervención, se procedió a la detención de esta persona, un varón de 22 años de edad, con domicilio en Ourense y de nacionalidad colombiana como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido, las diligencias instruidas, sustancias incautadas y resto de objetos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Benavente, decretando la intervención de las sustancias y el ingreso en prisión preventiva del inculpado.