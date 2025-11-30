Dos heridos tras el vuelco de un vehículo en Ponferrada
Las víctimas se encontraban atrapadas en el interior del turismo.
Dos personas han resultado heridas este sábado tras el vuelco de un vehículo tras una salida de vía en Ponferrada. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 16:38 horas avisando de un accidente con atrapados en la Avenida de Oporto, en la rotonda con calle Burdeos, en Ponferrada.
La Sala de Operaciones del 112 ha dado aviso a Policía Local de Ponferrada, a Policía Nacional, a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a Bomberos de Ponferrada. Los alertantes han comunicado que había dos personas de unos 70 años heridas y atrapadas en el interior del turismo.