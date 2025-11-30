Una mujer intoxicada por humo en el incendio de una vivienda en Trobajo del Camino
El 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 12:57 horas alertando del incendio en un edificio de dos plantas y originado en el bajo.
Una mujer, de unos 90 años de edad, tuvo que ser atendida en la mañana de este domingo tras haber inhalado humo en el incendio de una vivienda situada a la altura del número cinco de la calle La Fragua de la localidad leonesa de Trobajo del Camino.
Según informó el Servicio de Emergencias Castilla y León, sobre las 12:57 horas se recibió una llamada alertando del incendio en un edificio de dos plantas y originado en el bajo, por lo que trasladó el aviso a la Policía Local de San Andrés de Rabanedo, a Policía Nacional, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos para atender a una mujer de 90 años afectada por inhalación de humo.