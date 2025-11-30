Herida una joven tras sufrir un atropello en Medina de Pomar

Una joven, de unos 35 años de edad, precisó de asistencia sanitaria este sábado tras sufrir un atropello en la avenida de Vizcaya, en Medina de Pomar (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias de la Comunidad recibió un aviso a las 19:35 horas que alertaba del incidente e inmediatamente dio aviso a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendieron a la herida, que presentaba un golpe en la cabeza y sangraba.