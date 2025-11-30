Herido grave un joven de 24 años tras sufrir una agresión con arma blanca en La Bañeza

Un joven de 24 años se encuentra herido grave tras sufrir una agresión con arma blanca en la madrugada de este domingo en el municipio leonés de La Bañeza. La Sala de Operaciones del 112 ha recibido un aviso a las 5:59 horas informando sobre la agresión a un joven en la Plaza Antonio Colinas de La Bañeza.

Se trataba de una agresión por arma blanca y el herido presentaba heridas en la cara, sangraba mucho y se encontraba inconsciente. Han acudido al lugar de los hechos la Policía Local de La Bañeza, la Policía Nacional y Emergencias-Sanitarias ha trasladado al joven en ambulancia al Hospital de León.