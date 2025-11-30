VÍDEO | La Guardia Civil rescata a cuatro montañeros con síntomas de hipotermia en la Sierra de Gredos

La Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este domingo a cuatro montañeros en la Sierra de Gredos. A través del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila, ha llevado a cabo un operativo de rescate en la Sierra de Gredos, término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila), tras recibir aviso de cuatro montañeros que se encontraban en dificultades debido a las adversas condiciones meteorológicas.

A las 05:00 horas, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila recibió una llamada de auxilio de un grupo de montañeros que pretendían vivaquear en la zona conocida como Cuerda del Cuento, a casi 2.400 metros de altitud. Los senderistas se encontraban mojados y con síntomas de hipotermia a causa del viento, la ventisca y la nieve caída durante la noche.

Ávila, que se desplazó por vía terrestre hasta la Plataforma de Gredos, punto de inicio de la intervención. A las 06:15 horas, el equipo inició la aproximación a pie hacia la zona donde se encontraban los montañeros. En ese momento, la temperatura era de 1ºC, con fuertes rachas de viento, ventisca y nieve, lo que generaba una sensación térmica de varios grados bajo cero.

La presencia de un palmo de nieve fresca dificultaba la progresión, al ocultar el relieve y hacer el terreno extremadamente resbaladizo. Tras una compleja marcha por zonas expuestas y rampas de nieve helada, los especialistas en montaña localizaron a las víctimas a las 08:50 horas. Los montañeros se encontraban ilesos, aunque con claros síntomas de hipotermia en manos y pies.

Se les proporcionó ropa de abrigo y bebida caliente, iniciándose de inmediato el descenso para favorecer la recuperación térmica mediante el movimiento. La niebla y las condiciones del terreno complicaron la bajada, pero el equipo consiguió trazar una ruta segura evitando los tramos más helados.

Finalmente, a las 10:30 horas, el grupo alcanzó la Plataforma de Gredos, donde los montañeros tenían estacionado su vehículo. Tras comprobar su buen estado, manifestaron no necesitar asistencia médica y continuaron por sus propios medios, finalizando el rescate a las 12:00 horas.