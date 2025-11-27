Alicia Gallego será la candidata de UPL a las elecciones autonómicas de marzo de 2026

El Consejo General de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha refrendado por unanimidad este miércoles la designación de Alicia Gallego, secretaria general de la formación leonesista desde junio de 2025, como cabeza de lista para las elecciones autonómicas de marzo de 2026.

Gallego liderará una candidatura que buscará seguir creciendo después de los históricos resultados obtenidos en el año 2022, cuando la formación leonesista triplicó su representación y obtuvo los mayores apoyos en más de 20 años. Jurista de formación, es uno de los símbolos y claves de este avance y reafirmación del leonesismo y se convertirá, de esta manera, en la primera candidata de UPL a las Cortes autonómicas.

"Es un orgullo contar con la confianza de mi partido", ha destacado la líder leonesista, de cara a afrontar los comicios de 2026 y que deben ser "el afianzamiento" de un proyecto político definido con unas señas de identidad que persiguen "el cambio del marco territorial". En este sentido, ha incidido en que la Región Leonesa sufre un profundo desequilibrio territorial fruto "de las erráticas políticas desiguales" de un PP que acumula "cuatro décadas al frente de la Junta de Castilla y León".

Alicia Gallego es la actual secretaria general de UPL desde el pasado mes de junio en sustitución de Luis Mariano Santos y ha sido procuradora de la formación leonesista en la legislatura que está a punto de concluir en las Cortes de Castilla y León. Además, desde junio de 2015 es la regidora de Santa María del Páramo, un municipio en el que logró la mayoría absoluta en los comicios de 2019 y 2023.