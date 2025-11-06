Bembibre dice ‘sí’ a la Región Leonesa con el apoyo de UPL y PSOE y el voto en contra del PP

El Ayuntamiento de Bembibre ha aprobado este jueves la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa.

Es decir, a favor de la autonomía para las provincias de León, Salamanca y Zamora. Con esta decisión, la capital del Bierzo Alto se convierte en el quinto municipio berciano en respaldar esta reivindicación, después de Fabero, Torre del Bierzo, Toral de los Vados y Berlanga del Bierzo.

La iniciativa, presentada por el concejal de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Sigifredo Benavides, fue aprobada por mayoría absoluta, con siete votos a favor (UPL y PSOE) y dos en contra (PP).

En el momento de la votación se registraron cuatro ausencias, correspondientes a una concejala del PP, los ediles de Coalición por El Bierzo y Por Bembibre, además de otro concejal del PP que fue expulsado del pleno antes de la votación, según comunica UPL en un comunicado.

Con más de 8.000 habitantes, Bembibre es el segundo municipio más poblado del Bierzo, solo por detrás de Ponferrada, y pasa a ser el municipio berciano más grande que aprueba esta moción.

En el conjunto de la provincia de León, Bembibre se convierte en el municipio número 69 en apoyar la creación de una comunidad autónoma leonesa, y el número 74 en el ámbito de toda la Región Leonesa.

Según los datos recopilados por el movimiento leonesista, las corporaciones municipales que han aprobado ya esta moción representan cerca del 60% de la población de la provincia de León, un respaldo institucional que "continúa creciendo", aseguran.