Brutal choque frontal contra un poste en la A-6: el conductor tuvo que ser rescatado por los bomberos

Accidente en la A-6, cerca de la entrada del túnel de Villafranca sentido Madrid.

Los bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada han tenido que intervenir para rescatar a un conductor de 58 años atrapado tras un accidente de tráfico en la A-6, en un punto próximo a la entrada del túnel de Villafranca sentido Madrid.

Sobre las 10:15 horas, el turismo – modelo Ford Focus- se ha salido de la calzada impactando frontalmente contra un poste.

En el lugar se persona la Guardia Civil y personal sanitario de Villafranca junto con una ambulancia.

Una dotación de bomberos se desplaza hasta allí con un vehículo de rescate y una autobomba. Para extraer al accidentado en condiciones de seguridad han tenido que cortar el asiento del conductor para sacarlo por la parte trasera.

Tras excarcelarlo, el conductor ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Bierzo para su valoración.