La Universidad de León fortalece sus lazos con España, Portugal y Brasil en Ciencias de la Salud e IA

La Universidad de León (ULE) ha dado un paso importante en su apertura al mundo tras participar en el XXIV Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, celebrado en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). Durante varios días, representantes de universidades españolas, portuguesas y brasileñas compartieron experiencias, retos y proyectos en un ambiente de cooperación académica que, según la propia ULE, “se traduce en oportunidades reales para estudiantes e investigadores”.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, viajó en representación de la institución leonesa. A su regreso, subrayó que estar en este foro “no es un gesto simbólico, sino una decisión estratégica” para situar a la ULE en un espacio donde se construyen alianzas que mejoran la formación y abren puertas a proyectos científicos conjuntos.

Benítez-Andrades intervino en una mesa redonda dedicada al papel de la inteligencia artificial en la creación de conocimiento. Allí compartió escenario con especialistas de Lisboa y Minas Gerais y explicó cómo la ULE está avanzando en IA aplicada a la salud, una área en la que varios grupos de investigación destacan a nivel internacional.

La profesora Elena Andina Díaz también formó parte de la delegación, representando al departamento de Enfermería y Fisioterapia, que acaba de integrarse en el Colegio Doctoral y el Programa de Enfermería del Grupo Tordesillas. Andina presentó la amplia trayectoria investigadora del departamento —más de 1.200 publicaciones y decenas de proyectos— y explicó que esta incorporación permitirá impulsar la codirección de tesis, el intercambio de profesorado y nuevas colaboraciones en Enfermería, Salud Pública e Innovación Sociosanitaria.

Más allá de los discursos y las mesas redondas, la ULE destaca que este encuentro deja sobre la mesa nuevas posibilidades de movilidad estudiantil y académica, de creación de consorcios de investigación y de relaciones que refuerzan su presencia en el espacio iberoatlántico.

El Grupo Tordesillas, creado en el año 2000, reúne a universidades de referencia de los tres países. Para la Universidad de León, formar parte activa de esta red significa avanzar hacia una institución “más conectada, más global y más preparada para afrontar los desafíos que vienen”.