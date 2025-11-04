Hallan un cadáver con los genitales amputados en un pozo de Lorenzana: la investigación apunta a una automutilación

Unos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación por la aparición del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales cortados en el interior de un pozo que tenía en su vivienda en la localidad de Lorenzana (León).

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 2 de noviembre, cuando se recibió una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12:21 horas, avisando de que esta persona llevaba varios días sin dejarse ver por la localidad mencionada.

Activado el protocolo de búsqueda, la Guardia Civil de León terminó localizando al hombre en el interior del pozo de su vivienda en la Plaza del Estanco del municipio. Requirió tras ello la asistencia de los bomberos para rescatar el cuerpo sin vida de la víctima.

Dadas las extrañas circunstancias del suceso, los agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer las causas del hallazgo.

Por el momento, se desconocen más datos del suceso, pero fuentes de la Subdelegación del Gobierno apuntan que podría ser una automutilación, tratándose de un suceso autolítico, aunque por el momento no descartan ninguna hipótesis.