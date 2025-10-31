Intoxicado por inhalación de humo un hombre en el incendio de su vivienda en Astorga

Un hombre ha resultado intoxicado tras inhalar humo en el incendio de su vivienda, situada en el número 19 de la calle Villafranca de la localidad leonesa de Astorga, de la que ha tenido que ser rescatado junto a su mascota.

El incendio se inició minutos antes de las 14:00 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, que ha dado aviso a la Policía Local de Astorga, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de la Diputación de León.

Una vez en el lugar, la Policía Local ha solicitado asistencia sanitaria para atender al hombre, por lo que se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl.