Inversión de 13 millones para el Polígono de La Llanada y uno nuevo en Villablino: "Más y mejor empleo en El Bierzo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (C), junto a los alcaldes de Ponferrada, Marco Morala (I), y Congosto, Jorge García (D), durante la firma del protocolo para la ampliación del Polígono Industrial La Llanada, este miércoles César Sánchez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los alcaldes de los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto, Marco Morala y Jorge García, han firmado este miércoles un protocolo para llevar a cabo la mejora y ampliación del Polígono La Llanada. Para abordar esta actuación, que contará con una inversión total de 10 millones de euros, que incluye una aportación de un millón por parte del Consistorio de Ponferrada, el Gobierno autonómico va a elaborar, tramitar y aprobar un Plan Regional de Ámbito Territorial.

A través de este Protocolo, se ha proyectado una ampliación de cerca de 35 hectáreas mediante un nuevo sector urbanizable conectado al polígono actual, sector de consolidación que mantendrá su condición de suelo urbano y sobre el que se acometerán acciones de remodelación interior, con ajustes en la ordenación detallada y refuerzos de infraestructuras de servicios. Así, el ámbito total del nuevo polígono planificado alcanzará una superficie total de más de 170 hectáreas.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha firmado posteriormente un protocolo con el alcalde de Villablino, Mario Rivas, para el desarrollo de un nuevo polígono industrial en los terrenos del antiguo lavadero de la Minero Siderúrgica de Ponferrada.

El futuro Polígono El Lavadero, que contará con cerca de 10 hectáreas y una inversión estimada de tres millones de euros, estará orientado a facilitar la implantación de nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo en el Valle de Laciana, con "suelo industrial de calidad, moderno, sostenible y a bajo precio".

Esta actuación contribuirá a la reindustrialización del Valle de Laciana, un territorio con una larga tradición minera y actualmente en proceso de reconversión. La planificación de este nuevo espacio industrial permitirá transformar suelo vinculado a antiguas explotaciones de carbón en un entorno productivo moderno, generador de actividad y empleo.

Mediante el desarrollo del Plan Regional de Ámbito Territorial, se ordenará un área de 96.527 m² con capacidad para acoger nuevas iniciativas empresariales, "impulsando la diversificación económica y la competitividad del municipio de Villablino y su entorno".

"Un paso crucial"

Mañueco ha calificado la firma del Protocolo como "un paso crucial para la creación de más actividad económica, empleo y oportunidades de futuro". "Cumplimos el compromiso que asumí de mejorar y ampliar el Polígono de la Llanada con más y mejor suelo para poder albergar mas actividad e iniciativas empresariales y conseguir crear más y mejor empleo en El Bierzo", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que "las inversiones en Ponferrada, Congosto y Villablino van a ser un revulsivo para la creación de más actividad económica y empleo en El Bierzo y en Laciana" y ha defendido la "ambiciosa política de suelo industrial de la Junta".

"Una ambiciosa política de suelo industrial de calidad, moderno, sostenible y a bajo precio para que sea atractivo y tenga mayor capacidad de atracción para las empresas e inversiones. Apostamos por polígonos verdes, servicios de vanguardia y de última generación y acceso directo a las energías renovables, limpias y asequibles", ha afirmado.

125 millones para suelo industrial

El presidente de la Junta ha recordado que en el proyecto de presupuestos para 2026 contempla 125 millones para polígonos industriales, la cifra "más alta de la historia".

"Queremos situarnos entre las tres comunidades mejores para vivir en España y estar a la cabeza no solo en servicios públicos, que ya lo estamos, sino también en actividad económica y creación de empleo. Queremos apostar por la ayuda a aquellos que quieren invertir en nuestra tierra y crear riqueza y empleo, apoyar a autónomos, pymes, empresas y empresarios. Somos más de nueces que de ruido, de gestionar con eficacia y lograr resultados", ha afirmado.

"Queremos que Castilla y León funcione y podemos decir que funciona. Vamos a apoyar a todas las empresas y empresarios que quieran invertir aquí a instalarse en la Comunidad, con ayudas directas, de financiación, suelo de calidad como el que hoy estamos impulsando y que sea, además, a bajo precio, y apoyos para la innovación y la internacionalización", ha insistido.

Compromiso con El Bierzo

Además, Mañueco ha destacado que en las cuentas proyectadas para 2026, el Gobierno autonómico ha planificado unas inversiones totales para El Bierzo que duplican las del presupuesto anterior. Entre otros ejemplos, el presidente ha destacado las obras de urbanización, accesos y depuración del Polígono del Bayo, en Cubillos del Sil, con una inversión prevista de 11 millones de euros en 2026.

También más de 10 millones para depuración y abastecimiento de aguas en municipios como Fabero o Villafranca; inversiones en la Unidad Satélite de Radioterapia, la red de calor y vivienda pública; cinco millones de euros para modernizar el regadío del Canal Bajo del Bierzo; dos millones para el parque agroalimentario; y otros dos millones para las infraestructuras de Las Médulas afectadas por los incendios de este verano.

Por otro lado, Mañueco ha indicado que el Ejecutivo de Castilla y León continuará apoyando a todas las empresas que quieran instalarse en el Polígono de La Llanada y en el resto de los enclaves de la Comunidad, con "ayudas directas, financiación, suelo de calidad a bajo precio y apoyos a la internacionalización o a la innovación".

"Creemos en la pujanza de esta tierra y que esta tierra necesita el apoyo de todas las administraciones públicas y estamos comprometidos en seguir transformando en nuevas oportunidades las inversiones que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León", ha zanjado el presidente de la Junta.