La Plataforma en Defensa de Feve recibirá a Sánchez con una protesta a su llegada a la convención del PSOE en León

La Plataforma en Defensa de Feve ha comunicado la convocatoria de un acto de protesta el domingo 26 de octubre, a las 10:30 horas, frente a la explanada de Palacio de Exposiciones de León, donde acudirá Pedro Sánchez para participar en la clausura de las jornadas de trabajo que organiza el PSOE.

"El presidente del Gobierno debe saber que no puede pisar León sin generar protestas por sus incumplimientos respecto a la integración de la línea Feve en León. El PSOE de Castilla y León y todos los cargos intermedios leoneses deben saber que la integración de Feve no será la enésima promesa incumplida, la enésima solución provisional convertida en definitiva", ha señalado la Plataforma.

Además, ha invitado al conjunto de la ciudadanía leonesa a sumarse a una movilización "que cuenta con la ventaja, por primera vez, de realizarse frente a los culpables y responsables de los 15 años de fracaso".

La Plataforma ha señalado también que continúa con su labor investigadora "para dar la batalla también en sede administrativa y judicial". "Resulta indispensable conocer al detalle los incumplimientos contractuales de las partes respecto al Convenio Marco de 2010 para poder actuar frente a ellos y explican que recientemente Adif, en una resolución amparada en una solicitud de información pública realizada por la Plataforma a través del Portal de Transparencia, afirmó haber cumplido con sus obligaciones", ha concretado.

Y ha recordado que en ese mismo informe la compañía "se niega a valorar si la otra parte, el Ayuntamiento de León, ha cumplido con las suyas". "Dicho Ayuntamiento es la única institución que ha incumplido sus deberes de transparencia con esta Plataforma, negándose a contestar a las tres solicitudes efectuadas y cuya denegación presunta por silencio administrativo está actualmente en recurso ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León", ha afirmado la Plataforma.

La organización ha detallado que el Ayuntamiento "tampoco estimó oportuno contestar al escrito reclamando una reunión de urgencia de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de fecha de 30 septiembre, interpuesto tras conocerse que el Ministerio de Transportes decía carecer de informes para el retorno del tren".

La Plataforma ha considerado "muy grave" que la acción política, administrativa y judicial del Ayuntamiento de León "se limite a enviar un whatsapp al secretario de estado y a solicitar una reunión con los alcaldes de los pueblos por los que circula la línea Feve; que carecen de competencias en el Convenio Marco de 2010, que es un vínculo contractual entre el Ministerio de Transportes y el Consistorio".

Por último, y dentro de su labor de promoción general de la línea León-Bilbao, la Plataforma ha apoyado la iniciativa Desafío Hullero, "una iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro, que alía uso del tren y rutas de montaña". Por ello, la Plataforma ha coordinado una reunión que tendrá lugar el día 31 de octubre con el director general de Turismo de la Junta, que busca "apoyar esta iniciativa desde las instituciones públicas".