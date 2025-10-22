El chef Javier Rodríguez representa a León en el Festival de la Morcilla con un homenaje a los afectados por los incendios

El cocinero Javier Rodríguez Martínez será el encargado de representar a León en el Festival de la Morcilla de Burgos que se celebra del 24 al 26 de octubre. El chef del restaurante Delirios unirá ambos territorios a través de este producto emblemático tanto en la cocina leonesa como en la burgalesa.

Javier Rodríguez elaborará la tapa "Otro revuelto de morcilla" que es un homenaje a las zonas afectadas por los incendios del verano. Consiste en un tiesto comestible con una planta, con lo que quiere evocar la memoria y la esperanza tras la tragedia provocada por el fuego en gran parte de la provincia de León.

La receta incluye morcilla de León, espuma de patata, huevo a baja temperatura, tierra de morcilla y pan artesano. Su creador la define como una fusión entre tradición, innovación y emoción.

Además el chef leonés participará el 25 de octubre en una exhibición culinaria en la carpa de la Federación de Cocina de Burgos que se ha titulado "La morcilla en Castilla y León". Compartirá protagonismo con cocineros de la provincia de Zamora.

La Hostelería de León tiene como objetivo hermanar las morcillas leonesas y burgalesas como forma de generar nuevas rutas y experiencias turísticas. Destacan que ambos son productos con identidad propia que ayudan a poner en valor la gastronomía como motor de desarrollo rural.