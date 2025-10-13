Marlaska cree que el juez Peinado ha tenido "tiempo suficiente" para desarrollar la investigación a Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes en Ponferrada que el juez Peinado ha tenido tiempo suficiente para investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras el anuncio del magistrado de ampliar seis meses más la investigación, lo que sitúa en dos años el plazo para completarla.

El ministro del Interior ha considerado que no se hallarán cuestiones de "más relevancia" que las encontradas hasta la fecha en esa prórroga. Así se ha pronunciado en la apertura de la convención por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebra este lunes y martes en la localidad berciana de Ponferrada.

El papel "fundamental" de España

Marlaska ha subrayado, además, el papel "fundamental" de España en la búsqueda de la paz en Oriente Medio "sustentada en los dos estados".

Preguntado sobre la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la firma del acuerdo de paz para Gaza, que se rubricará este lunes en Egipto, ha afirmado que el Ejecutivo central se "abstrae del ruido" y ha afirmado que la asistencia de Sánchez "consolida y convalida esta postura del Gobierno de España".