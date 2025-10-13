El Gobierno pide "cooperación" para impulsar el pacto frente a la emergencia climática: "Es un desafío de país"

El Gobierno ha reclamado este lunes "un gran ejercicio de cooperación" para impulsar el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. "Es un desafío de país", han subrayado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una convención en Ponferrada.

Marlaska ha defendido que "la emergencia climática es un desafío de país de todas las administraciones" y ha pedido "aumentar las capacidades de respuesta y recuperación de manera coordinada en torno a un proyecto común" que "confluya con el conocimiento científico y que implique a la sociedad en su conjunto en una necesaria estrategia de autoprotección".

Además, ha asegurado que es "perentorio" el intercambio de conocimientos para avanzar en las soluciones a un riesgo del que "hay que ser conscientes" y que entraña efectos para todos los ámbitos de la sociedad.

El ministro ha reclamado "una coordinación más sólida" y "suficientes recursos" y ha aludido al mecanismo europeo de Protección Civil que, ha señalado, "debe afrontar el reto del cambio climático y reforzar sus instrumentos para hacerle frente".

El nuevo marco europeo de la Protección Civil y el cambio climático, ha apuntado, obliga a redefinir sus ejes de actuación, las capacidades de respuesta y las dotaciones.

"Es el mismo camino que recorre el Gobierno de España en su proyecto de Pacto de Estado con el que pretendemos mejorar y reforzar los mecanismos ante eventos climáticos extremos", ha afirmado, asegurando que "la sociedad reclama trabajo conjunto y alternativas viables a un desafío colectivo al que entre todos debemos dar una respuesta cada día más necesaria".

"Un ejercicio de cooperación"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que impulsa el Gobierno central requiere "un gran ejercicio de cooperación" y ha señalado que se necesitan "soluciones con mente abierta y ajena a prejuicios y estereotipos".

"Desde el Gobierno de España estamos prestos a ello y con la voluntad de encontrar soluciones en las que la Inteligencia Artificial juega un papel fundamental", ha afirmado.

Planas ha asegurado que desde su Ministerio se trabaja ya en propuestas sobre los compromisos prioritarios que contempla el Pacto y sobre uno más, que afecta a los mares y océanos, "que son claves en la evolución del clima". "No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad y ése es un elemento de partida y de llegada", ha afirmado.

El ministro ha afirmado que los incendios del pasado verano han demostrado que un monte bien gestionado y con actividad "está más protegido". "Los cultivos permanentes y la ganadería extensiva actúan como cortafuegos y limitan su avance. Debemos recuperar el mosaico agroforestal combinando silvicultura y ganadería", ha afirmado.

Planas también ha repasado actuaciones previstas por el Gobierno como un programa específico dedicado al sector ovino y caprino y otras destinadas a garantizar la resistencia hídrica del sector agrícola y a desarrollar variedades vegetales adaptadas a la emergencia climática y a las plagas.

Además, ha pedido "reforzar los sistemas de vigilancia sanitarios y desarrollar vacunas efectivas". "Las emergencias climáticas serán protagonistas y cómo sobrevivamos a ello está, sin duda, en nuestras manos", ha zanjado.

"Una línea de impacto"

"España no es un espectador del cambio climático, es una de las primeras líneas de impacto y nuestra ubicación geográfica nos hace especialmente vulnerables". Es la afirmación que ha hecho la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La ministra ha alertado de que el cambio climático "no va a dar tregua y se está acelerando" y que "en España se han vivido los últimos tres años más cálidos y el agosto con temperaturas más elevadas y no va a afectar a todos por igual". "El cambio climático este año nos ha pisado los talones y más de 350.000 hectáreas de superficie forestal han sido arrasadas", ha recordado.

Por eso, ha remarcado, es necesario "tejer alianzas y trabajar juntos amparados por el conocimiento científico", que es, según ha dicho, lo que "pretende" el Pacto de Estado que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado agosto tras visitar las zonas afectadas por los incendios en Ourense.

La situación, ha señalado, requiere "una respuesta colectiva para la que se dispone de las herramientas necesarias: conocimiento científico, soluciones tecnológicas, un tejido productivo preparado y una sociedad consciente". "La innovación y digitalización son aliados de las acciones que se deben llevar a cabo", ha añadido.

Según la ministra, es el momento de aprovechar este desafío para construir "ciudades más dinámicas y más resilientes". "Hemos trabajado desde el Gobierno con planes y actuaciones y activado marcos de incentivos, de ayudas y el cambio climático nos exige intensificar todavía más el ritmo de actuación; que sea acorde a este desafío", ha señalado.

"Necesitamos una respuesta que abarque todos los niveles de la Administración y que abarque a toda la sociedad, un acuerdo sólido y coherente para garantizar una acción climática estable y sostenida en el tiempo, un Pacto de Estado", ha afirmado.

Expertos y entidades de diversos ámbitos se dan cita en Ponferrada en un encuentro que acoge las instalaciones de la Ciudad de la Energía con el objetivo de contribuir a "dar una respuesta eficaz y a la altura de las circunstancias". "Sigamos demostrando que España puede liderar con hechos la transformación que el mundo necesita", ha zanjado Aagesen.