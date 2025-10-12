La cumbre climática de Ponferrada arranca con cuatro ministros, el plantón del PP y centenares de expertos

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen A. Pérez Meca / Europa Press

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico celebrará este lunes y martes, 13 y 14 de octubre, en Ponferrada la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

El evento tendrá lugar en los centros de la Fundación Ciudad de la Energía (La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz) y se presenta como un "espacio plural y participativo" para definir una estrategia climática duradera.

La primera jornada contará con la presencia de cuatro ministros. La vicepresidenta Sara Aagesen inaugurará el encuentro, que reunirá a más de un centenar de expertos. Además, han confirmado su presencia el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La ministra de Ciencia, Diana Morant, también participará, dando la bienvenida al ágora dedicada a la comunidad científica.

Plantón unánime del PP

La convención, sin embargo, arrancará con la ausencia de los catorce consejeros autonómicos de medio ambiente del Partido Popular, como anunciaron este viernes.

La decisión, que incluye a la Junta de Castilla y León, se fundamenta en su desacuerdo con el "planteamiento propagandístico" del pacto propuesto por el Gobierno central. El PP califica el marco planteado por el Ejecutivo como "insuficiente, unilateral y desalineado con la realidad competencial y territorial de España".

En su lugar, proponen sustituir el pacto por "una respuesta seria centrada en la adaptación, la prevención, la dotación de medios, la reforma legal y el impulso a las economías rurales, con seguridad jurídica y neutralidad tecnológica".

La declaración fue firmada por los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Aragón, Baleares, Ceuta, Melilla, Madrid, Canarias, Murcia, Extremadura, Valencia, Andalucía y Cantabria.