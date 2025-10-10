De la Hoz regresa con ganas: critica la "degeneración moral" del PSOECyL y a Martínez por ser “el jefe de la banda”

El eurodiputado del PP Raúl de la Hoz ha regresado de Bruselas con fuerza. Este viernes ha realizado un duro ataque político contra el PSOE de Castilla y León y, en particular, contra su candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

En su intervención en Valladolid, De la Hoz, fiel a su estilo directo, ha acusado al PSOE regional de estar sumido en una “degeneración moral, política y personal” y ha calificado a Martínez como el “jefe de la banda” de Sánchez en la comunidad autónoma.

La intervención del dirigente ‘popular’ tuvo lugar antes de que analizara las repercusiones para Castilla y León de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Sin embargo, el foco principal fue la situación interna que está viviendo el partido socialista en esta tierra.

De la Hoz ha vinculado la reciente dimisión del procurador socialista José Luis Vázquez con “la decadencia” del partido en la comunidad.

Ha recordado que esta renuncia se suma a otras dos dimisiones previas en el grupo parlamentario socialista, el caso del procurador Ángel Hernández, por presunto episodio de violencia de género; el del procurador Juan Luis Cepa, por motivos vinculados a imputaciones con menores; y ahora Vázquez, por malversación de fondos. "Menos mal que se les acaba la legislatura", ha afirmado irónicamente.

Para De la Hoz, el PSOE de Castilla y León vive “una espiral de corrupción y descomposición interna sin precedentes”, por lo que cuestionó la legitimidad del partido para gestionar la sanidad, la educación y otros servicios públicos, incluso desde la oposición.

En este contexto, se preguntó si los castellanos y leoneses pueden confiar su futuro en “personas que estando en la oposición acumulan tres dimisiones en una legislatura por causas turbias y de corrupción”. “Se lo debería cuestionar la sociedad”, resumió.

El reproche a Carlos Martínez

De la Hoz también ha criticado directamente la campaña de Martínez, señalando que es un contrasentido que quiera presentarse como “el alcalde de Castilla y León”.

En su opinión, lo adecuado sería denominarlo “el jefe de la banda en Castilla y León”, pues, dijo la “banda de Sánchez” tiene su “sucursal” en la región, con los mismos vicios, imputaciones y falta de escrúpulos que el partido nacional.

Asimismo, lo acusó de dedicarse más a viajar que a trabajar, e incluso lo tachó de hablar de “inacción en materia de agricultura” cuando, según De la Hoz, el PSOE está paralizado por sus propios escándalos.