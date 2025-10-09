Robles reprocha a Podemos su "falta de coherencia" tras apoyar el embargo a Israel y celebra el acuerdo de paz para Gaza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado este jueves a Podemos su "falta de coherencia" tras apoyar este miércoles en el Congreso el embargo de armas a Israel después de calificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma como "señores de la guerra" y ha celebrado el acuerdo de paz para Gaza entre Hamás e Israel.

"Es una magnífica noticia que en un escenario tan terrible como el que se está viviendo en Gaza se pueda avanzar hacia la paz. Esperemos que esto evolucione, creo que es muy positivo que se libere a los rehenes y terminen las masacres. Lo que está ocurriendo en Gaza es terrible, pero me gustaría que avanzáramos también en Ucrania", ha señalado desde la localidad leonesa de Astorga.

Robles ha asegurado que España es un país "firmemente comprometido con la paz". "Hay más de 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en misiones de paz, en el Líbano, en el flanco este, en Somalia, y ese compromiso de España con la paz es total y absoluto y siempre donde se nos necesite para contribuir a la paz van a estar el Gobierno y las Fuerzas Armadas", ha afirmado.

La ministra de Defensa ha asegurado que la aprobación del embargo de armas a Israel "no afecta" a su Ministerio. "Desde hace dos años no estábamos vendiendo armas y solo muy puntualmente se estaba trayendo material israelí hace muchos meses", ha afirmado.

Robles ha asegurado que "hace muchos meses que las Fuerzas Armadas españolas no tienen ningún tipo de vinculación ni relación con ningún tipo de armamento de Israel por lo que ese embargo no afecta a las Fuerzas Armadas".

Las "contradicciones" de Podemos

La ministra ha asegurado que "sería bueno que quien está en política que fuera coherente con lo que hace y con lo que dice". "He oído a la señora Belarra hablar de que Sánchez o yo somos los señores de la guerra y ayer se pusieron de relieve las contradicciones", ha afirmado.

Robles ha asegurado, no obstante, que "lo importante es que se avance en la paz, que terminen las terribles masacres en Gaza y que todo el mundo sepa que hacemos una apuesta por la industria de defensa española".

"El Gobierno tiene la obligación de trabajar, trabajamos cada día y no se trata de ganar o perder una votación, lo que los ciudadanos le piden al Gobierno es que trabajemos y es lo que hacemos en cada momento", ha zanjado.