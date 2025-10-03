Félix Bolaños: "Si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, no habría ni causa"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido este viernes de que si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "seguramente no habría ni causa ", tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado habría copiado y pegado extractos de un artículo de una revista jurídica en su último auto.

"Cuando leí esa parte del auto me sorprendió porque estaba bien escrita y bien puntuada, luego lo entendí todo", ha ironizado Bolaños, que ha asegurado que Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial "porque es la mujer del presidente del Gobierno". Así se ha pronunciado en León, durante su participación en el Data Fórum Justicia 2025.

El ministro se ha mostrado convencido de que si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno "seguramente no habría ni causa". "El sindicato ultraderechista no hubiera presentado aquella querella con recortes de prensa", ha afirmado.

Bolaños ha reiterado, no obstante, su "confianza absoluta en el Estado de derecho y en la Justicia" y se ha mostrado convencido "de que el sistema de recursos de España pondrá las cosas en su sitio y la verdad se abrirá camino".