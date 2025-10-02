El pueblo de León que conquistó a David Bisbal por el estómago: una villa de cuento con un cocido legendario

La gastronomía de Castilla y León resulta una llamada de atención para un gran número de turistas que, más allá de conocer lugares por su historia y patrimonio, también se mueven por su fama culinaria.

Entre ellos se encuentran rostros muy conocidos del panorama nacional de la talla de David Bisbal.

Uno de los tantos que no ha podido resistirse a visitar un pequeño, pero precioso pueblo de León, conocido en toda España por albergar diferentes restaurantes que hacen "el mejor cocido maragato". O al menos, así lo aseguran quienes han pasado por ellos.

David Bisbal en Castrillo de los Polvazares (León) David Bisbal Facebook

Se trata de Castrillo de los Polvazares, una localidad de unos 100 habitantes y declarada Conjunto Histórico Artístico de alto valor monumental, que el cantante visitó junto a su esposa, Rosanna Zanetti, aprovechando un viaje a la provincia de León con motivo del 53 cumpleaños de su amigo Jesús Calleja.

Un destino que, tras recorrerlo, el artista no dudó en recomendar en sus redes sociales: "Tenéis que visitar Castrillo de los Polvazares en León y comeros un buen cocido", escribió junto a varias fotografías de su escapada. Él, particularmente, lo hizo en casa José Andrés. "Madre mía qué cocido", escribió en un comentario.

Ahora bien, este plato típico de la gastronomía española no es lo único que hace destacar a esta preciosa villa, considerada un lugar de cuento por los numerosos encantos que ofrece al visitante, además de uno de los pueblos más bonitos de España, recomendado también por la prestigiosa revista de viajes National Geographic.

Ubicado a solo siete kilómetros de Astorga, destaca, más allá de por albergar la iglesia de Santa María Magdalena, un templo del siglo XVIII situado en la plaza junto al busto dedicado a la escritora Concha Espina, quien visitó Castrillo para documentarse, y por ser escenario de guerras napoleónicas; por su arquitectura popular de aire medieval.

De piedra roja, calles empedradas y casas solariegas prácticamente idénticas y con patios interiores donde antiguamente se guardaban los carros y los animales, cuenta, además, con una genuina cultura arriera que se remonta al siglo XVI y es apreciable en cada rincón de la localidad.

Y es que esta llegó a ser el epicentro del tránsito arriero de la Península. Su ubicación estratégica entre los caminos que comunicaban Galicia con el interior de España permitió a este pueblo desarrollar esta actividad.

Un oficio que aportó una gran prosperidad al pueblo durante varias generaciones hasta la llegada del ferrocarril, cuando este terminó desapareciendo y con él un histórico modo de vida.

Lo que a su vez fomentó que Castrillo pasara de los 1.200 habitantes en 1870, la mayoría arrieros maragatos, comerciantes dedicados al transporte de mercancías; a los 100 que residen en la actualidad.

Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más bonitos de León dentro del Camino de Santiago L. Falcao

Su trazado es sencillo: una calle principal, la calle Real, que enlaza el antiguo camino de Santiago Francés de este a oeste, de la que salen varias callejuelas que convierten al pueblo en una especie de laberinto. Precisamente en ellas se encuentra otro de sus grandes atractivos.

Porque en Castrillo de los Polvazares apenas verás coches, una de las razones que hacen posible que el conjunto arquitectónico esté excepcionalmente conservado pese al paso de los años.

De hecho, a la entrada del pueblo, junto al cauce del río Jerga y al puente de piedra, hay un parking habilitado para que todos aquellos que quieran visitar la localidad lo hagan a pie.

La mejor opción para descubrir todos y cada uno de los innumerables secretos de una localidad por la que, además de David Bisbal, han pasado otros tantos rostros conocidos como Fran Perea, King África, Manuela Velasco o Raquel de Rosario, entre muchos otros.