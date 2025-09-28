El homenaje al brigadista fallecido que enfrenta a un pueblo de León: "Hay que dejar de lado la rivalidad"

Una propuesta de homenaje al brigadista Nacho Rumbao, fallecido en uno de los terribles incendios que asolaron la provincia de León este verano, ha desembocado en un enfrentamiento en la localidad berciana de Espinoso de Compludo, en Ponferrada.

La Asociación El Nogalón ha propuesto al Ayuntamiento de Ponferrada denominar a las antiguas escuelas de la localidad, que pertenecen al Consistorio, con el nombre del bombero forestal de 57 años fallecido este verano en un accidente de tráfico mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en el entorno del pueblo.

Además, el colectivo ha promovido para este domingo, 28 de septiembre, a las 11:30 horas, un emotivo homenaje al brigadista fallecido en la plaza de Espinoso de Compludo. Pero la forma en la que se ha llevado a cabo la propuesta no ha gustado a todos en el pueblo y la Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo y su alcalde de barrio han denunciado "falta de consenso".

El secretario de la Asociación El Nogalón, Rafael Pizarro, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que se trata de una propuesta que han puesto sobre la mesa del Ayuntamiento de Ponferrada y ha asegurado no entender las quejas de la Asociación de Vecinos y del alcalde de barrio.

"Hay que respetar ese homenaje del día 28 de septiembre y luego ya que le digan al Ayuntamiento si no están de acuerdo con que las escuelas lleven ese nombre, lo nuestro es solo una propuesta. Nosotros nos debemos al Ayuntamiento de Ponferrada y es al que se lo hemos propuesto, que no le den la vuelta", ha afirmado Pizarro.

Una propuesta

Pizarro ha insistido en que se trata de una propuesta y que, después, el Ayuntamiento "podrá hacer las consultas que determine". Además, ha recordado que en el homenaje de este domingo no habrá representantes políticos por deseo expreso de los pueblos afectados y de la familia de Rumbao y ha pedido "dejar de lado la rivalidad" entre asociaciones para poder llevar a cabo el homenaje.

"Independientemente de las rivalidades que podamos tener, deseamos compartir un local porque somos dos asociaciones y queremos atender a la familia, poner ese nogal, leer unos poemas y tocar unas piezas de bajo de Pau Casals", ha señalado.

El secretario de El Nogalón ha recordado que se trata de "un homenaje a una persona que ha dado su vida por defender los montes" y que "es una propuesta bonita y un tema muy delicado que tiene que estar al margen de todo esto".

"Si el Ayuntamiento les consulta pues que den su opinión, nosotros hemos hecho esta propuesta y estamos en nuestro derecho. Nosotros no nos rasgamos las vestiduras porque no nos consulten las cosas que hacen, de hecho no nos consultan absolutamente nada", ha añadido.

"Falta de consenso"

La Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo y su alcalde de barrio, por su parte, han manifestado su "desacuerdo" ante la propuesta que se quiere llevar a cabo en la localidad para que las antiguas escuelas pasen a denominarse con el nombre del brigadista fallecido como consecuencia de los incendios.

"Por supuesto que no nos oponemos a una mención a esta persona que perdió la vida, pero hay que aclarar que no es cierto que tenga la aprobación de todos los vecinos del pueblo", han señalado.

La Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo ha recordado que cuenta "con más de 40 años de permanencia en la localidad y que representa a más de 155 vecinos y descendientes" y que tanto ella como su alcalde de barrio, "ni saben ni se les ha comunicado absolutamente nada de la propuesta, sino es porque se ha publicado en los medios".

"Creemos, con toda la cautela que este tipo de actuaciones conlleva, que la Asociación de El Nogalón no está obrando adecuadamente y que este tipo de decisiones tiene que llevar un consenso y más cuando se trata de hechos importantes que atañen a todos los vecinos del pueblo", ha zanjado la Asociación de Vecinos.

Un juicio ganado

El secretario de El Nogalón, Rafael Pizarro, ha señalado, en sus declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que su asociación ha ganado un juicio al Ayuntamiento "por el uso compartido de los edificios de las antiguas escuelas" y ha recordado que "el alcalde de barrio es el vicepresidente de la otra asociación" y que, por ello, "no hay una equidad en el trato".

"Por ejemplo, la carta de Mañueco no nos ha llegado a todos los vecinos y el alcalde de barrio representa a medio barrio. Como hemos ganado este juicio estos señores tienen que compartir la escuela, el Ayuntamiento hasta entonces les protegía pero la Justicia está por encima y este homenaje se va a hacer con todo el cariño, creo que no hay que caer tan bajo", ha lamentado.

Pizarro ha recordado que "estamos en el siglo XXI" y que "ya nadie se deja pisotear". "Hemos ganado un juicio y eso escuece, pero no mezclemos esto con un homenaje a un fallecido, porque yo tuve un encuentro con el alcalde de barrio para invitarle al acto y dejar todo al margen y me dijo que iba a venir. Espero que cumpla con su palabra", ha zanjado.

El secretario de El Nogalón ha asegurado que ese juicio ganado por su asociación es "el mar de fondo de todo" y que llevan "cinco años de calvario" pero ha insistido en la necesidad de "dejar de lado la rivalidad" para rendir este emotivo homenaje en la localidad al brigadista Nacho Rumbao "que dio su vida por proteger el monte".