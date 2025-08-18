Muere un bombero de los incendios de León tras volcar por una ladera con un camión autobomba

El conductor de una autobomba de 57 años perteneciente al operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo, en la comarca del Bierzo, ha fallecido este domingo tras volcar el vehículo por un barranco. Como consecuencia del accidente, además el peón de 30 años ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital del Bierzo.

Según ha comunicado la Junta, el accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

El 112 recibió la llamada a las 21:53 horas de este domingo en la que se alertaba de que uno de los hombres había quedado atrapado bajo el camión.

La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil COS, bomberos de Ponferrada, Policía Local de Ponferrada, Centro Coordinador de Emergencias, Medio Ambiente, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal médico confirma el fallecimiento del hombre y traslada al herido al Hospital del Bierzo.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su pésame en la red social X: “Conmocionado por el fallecimiento de un miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta de Castilla y León al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido”.

La muerte de este trabajador del oerativo Infocal que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera se suma a la de dos voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio, de 35 y 37 años respectivamente, que fallecieron en Nogarejas (León) cuando trataban de sofocar el fuego que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y alcanzó la provincia de León.