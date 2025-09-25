Denuncian la exposición y venta de objetos con simbología nazi y franquista en la Feria de Antigüedades de Ponferrada

El PSOE de Ponferrada denuncia la presencia de objetos con simbología nazi y franquista en la Feria de Antigüedades celebrada en la localidad leonesa el pasado fin de semana.

En algunos de los puestos que participaban en el evento pudieron verse y comprarse objetos de época franquista y del régimen nazi. Entre ellos banderas preconstitucionales españolas o cartelería con propaganda de la Alemania nazi.

La concejala socialista Silvia Blanco ha preguntado a la corporación municipal durante la Comisión de Comercio si estaban al tanto de este hecho que el PSOE "rechaza totalmente". Aseguran que no debe permitirse "la presencia de simbología nazi y franquista en nuestra ciudad".

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada David Palacios respondió que "cada cual guarda y colecciona lo que quiere y lo que le gusta". El edil no considera que el Ayuntamiento tuviera que haber ordenado retirar esos objetos de la feria.

Además, durante su intervención en la comisión comparó este hecho con la política del Gobierno en relación con ETA y Bildu. "Apología hace también el gobierno actual con ETA y con Bildu".

Para el PSOE este tipo de objetos no son antigüedades y deben controlarse porque remiten a ideologías "que costaron millones de muertos".

Argumentan que la Ley de Memoria Democrática atribuye a las instituciones esa responsabilidad. Solicita que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir en futuras ediciones de la Feria de Antigüedades.

Ponferrada celebró el pasado fin de semana esta I Feria de Antigüedades promovida por el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de impulsar el comercio local.