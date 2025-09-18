Fallece un hombre de 66 años durante un incendio forestal en Villarejo de Órbigo: fue encontrado por la Guardia Civil

ARCHIVO - Una ambulancia durante los desalojos de Herreros de Jamuz Peio García Ical

Un hombre de 66 años ha muerto este jueves en el incendio forestal declarado en el término municipal de Villarejo de Órbigo, en la provincia de León. El fuego se inició a las 17.58 horas y obligó a movilizar a efectivos de emergencias.

La Guardia Civil de León alertó al centro de emergencias 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria, porque habían localizado a un hombre en una zona de monte, inconsciente y con quemaduras.

Al lugar acudieron una UVI móvil de Emergencias Sanitarias del Sacyl y un equipo médico con base en Benavides de Órbigo.

Hasta el lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil, efectivos de Medio Ambiente y los Bomberos de la Diputación de León, que se encontraban trabajando en las labores de extinción.