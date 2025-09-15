Detenido el autor del incendio que amenazó varias viviendas en San Juan de Paluezas

Un agente de la Guardia Civil en el lugar afectado por el incendio en San Juan de Paluezas

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 47 años de edad como presunto responsable del incendio forestal intencionado declarado el pasado sábado, día 13, en el margen de la carretera Nacional N-536 próxima a la localidad de San Juan de Paluezas, perteneciente al municipio de Borrenes, amenazando por su proximidad con quemar varias viviendas del pueblo.

De las primeras investigaciones se ha constatado que el incendio se declaró de manera intencionada en cuatro puntos distintos, utilizando para ello un mechero, en los matorrales próximos a la vía de comunicación, la cual permaneció cortada una media hora, mientras se realizaban las labores de extinción.

Como consecuencia del mismo, ardieron unas tres hectáreas aproximadamente de monte bajo, pastos y arbolado, dándose por controlado alrededor de las 20:00 horas.

El detenido y las diligencias instruidas por el Puesto de Ponferrada, con el apoyo de la patrulla del Seprona de Fabero, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León).