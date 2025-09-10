El municipio de León en el que se crió José Manuel Parada: lo visita con frecuencia y en él guarda grandes recuerdos

La provincia de León es cultura, patrimonio, naturaleza, historia, gastronomía, tradición, y también una tierra que ha visto crecer a un gran número de rostros conocidos de nuestro país.

Es el caso del célebre presentador José Manuel Parada, conocido por su destacada trayectoria profesional al frente de programas históricos como Cine de Barrio, pero también por sus polémicas declaraciones sobre diferentes rostros conocidos de la crónica social y por detalles más íntimos de su vida personal como su sonada relación sentimental con Chelo García Cortés, entre otros.

Y es que, aunque Parada es gallego de nacimiento, lo cierto es que también es leonés de adopción, pues es en la provincia leonesa y en concreto en la comarca de El Bierzo donde ha residido durante una buena parte de su vida.

José Manuel Parada en Ponferrada en una imagen de redes sociales @josemanuelparadaoficial Instagram

El mítico presentador de Cine de Barrio y actual concursante de MasterChef Celebrity 10 nació en Monforte de Lemos (Lugo) un 9 de diciembre de 1953. Sin embargo, siendo aún niño se mudó con su familia a Ponferrada, donde vivió hasta bien entrada su juventud, cuando se marchó para estudiar las carreras de Magisterio y Periodismo y más tarde para intentar labrarse un futuro prometedor en los medios de comunicación. Y vaya si lo consiguió.

Desde entonces, Parada no ha vuelto a residir en Ponferrada. Ahora bien, a día de hoy sigue visitando el municipio y ciudad leonesa con frecuencia, dado que allí tiene a parte de su familia, buenos amigos y un sinfín de recuerdos de las primeras etapas de su vida: la infancia y adolescencia.

Sobre todo lo hace en Navidad, una época del año que no concibe sin los que parecen ser unos de sus dulces favoritos: "Desde muy niño jamás he pasado una Navidad en Ponferrada con la familia sin disfrutar de los maravillosos pasteles de mi confitería Pili. Años de tradición", confesó en un post publicado en redes sociales las pasadas navidades.

Ponferrada es muy especial para él, un lugar que le ha marcado y que ocupa un significativo espacio en su corazón pese a no tratarse de su tierra natal. Otra prueba de ello es que incluyese un guiño a la provincia de León a la hora de elegir el nombre de su productora: Sil Producciones S.L, en referencia al río que pasa por el municipio. Un gesto con el que dejó bien claro su estrecho vínculo con la comarca y con Ponferrada.

Al parecer, el sentimiento es mutuo, pues, por su parte, Bembibre, también situado en la comarca de El Bierzo, ya le otorgó el gran privilegio de ser uno de los mantenedores que se encargó de pregonar las virtudes del Botillo en 1999.

Sobre Ponferrada

El lugar que vio crecer al icónico presentador es uno de los municipios y ciudades más conocidos de la provincia de León. Ubicado en la comarca de El Bierzo y cruzado por dos ríos, el Sil y el Boeza, cuenta con más de 62.000 habitantes y destaca, fundamentalmente, por ser lugar de paso y, en muchos casos, de inicio del Camino de Santiago.

Pero no solo eso. Ponferrada también alberga un imponente patrimonio cultural coronado por el espectacular Castillo de los Templarios del siglo XI, la Basílica de la Virgen de la Encina, la famosa Fábrica de la Luz, el Museo del Ferrocarril y, por supuesto, por el museo dedicado a otro rostro conocido que, en su caso, sí nació en el municipio: el laureado periodista Luis del Olmo.

La Torre del Reloj, la Iglesia de San Andrés y la plaza del Ayuntamiento son otras de las principales señas de identidad de esta preciosa ciudad.

En definitiva, un sinfín de elementos arquitectónicos que, sumados a la historia, tradición, el espectacular entorno natural y la deliciosa gastronomía que definen este municipio, lo convierten en uno de los destinos más turísticos de la provincia leonesa. Un lugar de visita obligada con un pasado y un valioso legado dignos de conocer. Y si no, que se lo pregunten a José Manuel Parada.