Pedro Sánchez vuelve este viernes a León tras los incendios: visitará la base de la Brif de Tabuyo del Monte

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este viernes, 5 de septiembre, la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) de Tabuyo del Monte, en León.

El jefe del Ejecutivo regresará a una de las provincias más afectadas por las llamas este verano a partir de las 10:45 horas. Durante la visita, estará acompañado del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y, posteriormente, realizará una declaración ante los medios de comunicación.

Sánchez regresa a esta tierra después de haberla visitado hace unas semanas -el pasado 17 de agosto- cuando los incendios estaban en el peor de los momentos y centenares de vecinos se encontraban fuera de sus casas.

En esa ocasión, también se encontraba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien le exigía que movilizara el Ejército puesto que todos los medios eran necesarios en un momento de caos en la Comunidad.

Durante la visita, el presidente del Gobierno se dirigía a Villablino, donde el incendio de Orallo continuaba en nivel 1. En esa ocasión, no estaban presentes los medios de comunicación.

Durante la visita, comprobaba en primera persona el estado de las miles de hectáreas que han sido arrasadas y que ahora dejan un paisaje grisáceo en la provincia leonesa. En aquel entonces, Sánchez anunciaba que habría una "respuesta eficaz" y que haría "todo y más" para que los vecinos recuperaran cuanto antes la normalidad.

Asimismo, avanzaba que propondría un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática que "se centre en la evidencia científica" para actuar en consecuencia y responder a las responsabilidades "derivadas de manera coordinada, unitaria y en la misma dirección".

Días después, Pedro Sánchez se dirigía a Zamora, otra de las provincias más afectadas por las llamas, para pedir un "último esfuerzo" a los vecinos. En esta ocasión, visitaba Molezuelas de la Carballeda, el lugar que ha vivido el incendio más grave de la historia de España.

La virulencia del fuego hacía que se traspasara la frontera provincial y afectara también a la provincia de León. Una tragedia forestal, pero también humana que se cobraba la vida de dos voluntarios que colaboraban en las labores de extinción en territorio leonés.

El primero fue Abel Ramos, de 35 años, que acabó atrapado por las llamas en Quintana y Congosto (León) mientras manejaba una desbrozadora, y falleció en el lugar. Su compañero, Jaime Aparicio, de 37 años, sufrió quemaduras graves y terminaba falleciendo en la Unidad de Quemados de Valladolid.

Por su parte, la Brif de Tabuyo ha estado trabajando de forma incansable en los incendios de la provincia de León. Eso sí, con alguna polémica por las restricciones en su trabajo y por no dejarles actuar cuando podían hacerlo.

Fue a finales del mes de agosto cuando denunciaban que no les dejaban trabajar mientras las llamas se acercaban a la población de Tremor de Arriba. Solo pudieron estar 70 minutos en activo puesto que les dijeron que no podían estar más de las doce de la noche sobre el terreno.

Una decisión que provocó una gran indignación en los bomberos forestales puesto que se enfrentaban a unos incendios "enormes con situaciones nunca vistas" y no les dejaban ayudar para extinguir las llamas y evitar su propagación hacia las poblaciones aledañas.