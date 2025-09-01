La orquesta Panorama aterriza en septiembre en dos lugares de Castilla y León y será con entrada gratuita

La Orquesta Panorama, considerada una de las formaciones más potentes y seguidas del panorama musical en España, volverá a Castilla y León el próximo mes de septiembre dentro de su gira #EpicTourPanorama.

La agrupación gallega recalará en dos puntos de la provincia de León: Ponferrada, el martes 9, y Valencia de Don Juan, el viernes 12, dos citas llamadas a congregar a miles de seguidores ya que esta banda tiene una oleada de fans.

En Ponferrada, el concierto se celebrará en la explanada del antiguo centro comercial, dentro del programa de las Fiestas de la Encina 2025. Será una de las actuaciones más esperadas de las verbenas que cada año acompañan a estas fiestas patronales.

El espectáculo de Panorama comenzará a partir de las 22:00 horas y se prevé que vuelva a llenar de luz y sonido el recinto, como ya es habitual en sus visitas anteriores a la capital del Bierzo.

Tres días más tarde, el 12 de septiembre, será el turno de Valencia de Don Juan, donde Panorama actuará en el marco de las fiestas locales.

Tras un verano en el que la formación ha protagonizado actuaciones multitudinarias —incluyendo un concierto en Guijuelo y la suspensión puntual de otra cita con devolución de entradas en un pequeño pueblo de Zamora, septiembre arranca con dos paradas clave en León que prometen ser inolvidables para sus seguidores.

Ponferrada y Valencia de Don Juan ya calientan motores para recibir a Panorama