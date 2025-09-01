Jóvenes músicos de todo el mundo llenan de talento León

La capital leonesa se convierte esta semana en el epicentro de la música clásica con la celebración del XXI Curso para Pianistas, Directores y Jóvenes Orquestas.

La cita, organizada por la Fundación Eutherpe en colaboración con la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, reúne a talentos nacionales e internacionales en un programa que se desarrolla del 31 de agosto al 7 de septiembre.

El curso culminará con dos conciertos de clausura que se celebrarán los días 6 y 7 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Ciudad de León.

Será la oportunidad de ver en acción a los 65 jóvenes instrumentistas de la Joven Orquesta Leonesa junto a pianistas y directores llegados desde España, Venezuela, Cuba, México, Bélgica, Rumanía y Rusia.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo, presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, la presidenta de la Fundación Eutherpe, Margarita Morais, y los maestros Bruno Aprea y Andrey Yaroshinsky.

“Es un honor contar con estos maestros y con su cultura, pero también con los beneficios colaterales que implican estas jornadas para nuestra ciudad”, destacó Diez.

Un curso con trayectoria internacional

Creado en 2004 por el maestro Bruno Aprea y la Fundación Eutherpe, este curso mantiene un marcado carácter práctico, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de estudiar, dirigir y tocar con una orquesta sinfónica, algo poco habitual en los conservatorios.

Desde su inicio ha reunido a más de 540 pianistas y directores de 64 países, consolidándose como una referencia internacional en la formación musical.

En esta edición, el programa de estudio incluye obras de Mozart, Schumann, Brahms y Gershwin.

Además de Bruno Aprea en la dirección, se incorpora el pianista ucraniano Andrey Yaroshinsky, formado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, quien sustituye al maestro Joaquín Soriano, recientemente fallecido y figura histórica del curso. Yaroshinsky, que fue alumno del propio programa, regresa ahora convertido en maestro.

El equipo docente se completa con Xaime Irisarri (asistente de dirección), José Gallego (pianista acompañante) y Jorge Yagüe, director titular de la JOL.

Las tres primeras jornadas se desarrollan en el Conservatorio de León y la Sala Eutherpe, con clases específicas para pianistas y directores, mientras que la JOL prepara su repertorio.

En los cinco días posteriores, los ensayos se trasladan al Auditorio Ciudad de León, donde los jóvenes músicos compartirán atril con los maestros antes de ofrecer los conciertos finales abiertos al público.