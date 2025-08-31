Una semana para sentirse en casa: la Universidad de León recibe a sus estudiantes internacionales

León

La Welcome Week arranca con actividades que mezclan trámites, cultura y convivencia para que los alumnos de 30 países comiencen a construir su vida en la ciudad.

El campus de la Universidad de León se ha llenado de nuevos acentos y miradas expectantes. Más de un centenar de estudiantes internacionales, llegados de una treintena de países, han iniciado la Welcome Week, una semana que abre el curso académico y les acompaña en sus primeros pasos en la ciudad.

Durante estos días, no solo conocen sus facultades o los servicios de la Universidad: también recorren la ciudad, prueban sus tapas y comparten actividades que facilitan la integración.

La programación combina visitas prácticas, encuentros al aire libre, una paella de convivencia, la recepción en el Ayuntamiento y una excursión por la provincia.

Foto de familia de los estudiantes internacionales de la ULE

“El objetivo es mucho más que informar: queremos que esta semana sea el punto de partida de experiencias que transforman a las personas y enriquecen tanto a la Universidad como a la ciudad”, ha señalado el vicerrector de Internacionalización, José Alberto Benítez Andrades.

La Welcome Week se ha convertido en la puerta de entrada a una vida universitaria marcada por la diversidad y la convivencia, donde León se abre al mundo y el mundo se instala en León.