Un vecino provoca un fuego quemando rastrojos durante el confinamiento del incendio de Llamas de Cabrera

La Policía Nacional ha detenido en Bouzas, en el municipio de Ponferrada a un hombre de 75 años como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia, tras provocar un conato de fuego con la quema de rastrojos en el interior de su finca.

El incidente ocurrió en la tarde-noche del pasado lunes 25, alrededor de las 21:00 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y llamas que alcanzaban hasta dos metros de altura, visibles desde la carretera.

La situación generó alarma entre los vecinos de la zona porque la localidad aún estaba confinada tras el reciente incendio de Llamas de Cabrera.

Conato de incendio visible desde la carretera

La inspección de la Policía Científica determinó que el origen del fuego estuvo en la quema de rastrojos realizada por el detenido.

Según el informe, el hombre había dado por apagadas dos hogueras dentro de su finca y abandonó el lugar, poniendo en riesgo la vida de los vecinos y la seguridad de las propiedades.

La rápida intervención de los propios vecinos evitó que las llamas se propagasen y permitió sofocar el conato antes de que fuese necesaria la actuación de los Bomberos de Ponferrada.

En la mañana de este martes 26, los efectivos de los Bomberos de Ponferrada acudieron a la zona para refrescar el terreno colindante y prevenir posibles reactivaciones.

Aunque el fuego no llegó a propagarse ni causó daños, el episodio generó preocupación y malestar entre la población, en un contexto de máxima alerta por riesgo de incendios forestales.

Tras finalizar las diligencias y el informe técnico, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada y posteriormente liberado.