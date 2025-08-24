Cruce de reproches en León entre PP y PSOE por la gestión de los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por los incendios en Villablino (León). Le acompañan, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; entre otros JCyL / ICAL

Los incendios que este mes de agosto han arrasado decenas de miles de hectáreas en la provincia de León han derivado en un enfrentamiento político directo entre Partido Popular y Partido Socialista.

En apenas 24 horas, ambas formaciones han intercambiado reproches en los que se responsabilizan mutuamente de la gestión de la crisis.

Desde el Partido Popular de León acusan al PSOE de “aprovecharse y buscar rédito político” de una situación “drástica” en lugar de colaborar para mediar ante las administraciones que gobierna.

Según los populares, el PSOE estuvo “desaparecido durante los primeros días de los siniestros” y solo reaccionó “con la presión social” y tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Villablino.

El PP critica que los socialistas “no se hayan acercado a los vecinos desplazados ni permitido que éstos pudieran explicar en persona lo ocurrido al presidente del Gobierno”.

En paralelo, ponen en valor los “114 millones de euros iniciales” comprometidos por la Junta de Castilla y León para la reconstrucción y las ayudas a los damnificados, al tiempo que instan al PSOE a “tener altura de miras” e implicar a las instituciones que gobierna.

Respuesta del PSOE de León

Por su parte, el PSOE de León ha exigido la dimisión inmediata del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente y presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Los socialistas consideran “una vergüenza” que el consejero “se dedique a atacar al PSOE” mientras, según su versión, “permanece desaparecido desde que se marchó a una comida en Gijón en plena emergencia”.

El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, acusa a la Junta de haber debilitado el operativo de incendios con “recortes salvajes” y de haber dejado a Castilla y León “indefensa frente al fuego”.

En su comunicado, recuerda que en la provincia han fallecido tres personas, se han quemado cerca de 100.000 hectáreas y se han registrado miles de desalojados.

Los socialistas aseguran haber estado “arrimando el hombro desde todas las instituciones que gobiernan”, apoyando tanto en la extinción como en la atención a los afectados.

A su vez, critican que PP y Vox rechazaran en octubre de 2024 una propuesta para reforzar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

“Mañueco y Suárez-Quiñones son responsables de esta tragedia y lo único que tienen pendiente es presentar su dimisión”, concluye Cendón.